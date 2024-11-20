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Posted 20 ноября, 09:49

Published 20 ноября, 09:49

Modified 20 ноября, 09:51

Updated 20 ноября, 09:51

Двоих подростков осудили в Новосибирске за ряд преступлений

В Новосибирске два подростка-преступника услышали приговор суда

20 ноября 2024, 09:49
Фото: 1MI. Двоих подростков осудили в Новосибирске за ряд преступлений
Суд приговорил к лишению свободы двоих подростков, совершивших несколько преступлений. По сообщению Следственного комитета Новосибирска.

В ноябре прошлого года двое подростков напали на прохожего с ножом. Мужчина не выжил после нанесенных ножевых ударов. Одному нападавших было 14 лет, второй не достиг возраста уголовной ответственности.

В тот же день еще один человек подвергся нападению группы из трех подростков. Они обокрали потерпевшего, угрожая ему. Сообщается также, что в октябре подсудимые совершили хулиганские действия в отношении еще одного потерпевшего.

Нападавшие были признаны виновными в зависимости от своей роли по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбой», «Хулиганство». 14-летний подсудимый получил 9,5 лет воспитательной колонии, 17-летнему было назначено 2 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось о трех подростках, которые пытались угрожать продавцу магазина игрушечным пистолетом.

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