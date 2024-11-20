В Новосибирске два подростка-преступника услышали приговор суда

Posted 20 ноября, 09:49
Published 20 ноября, 09:49
Modified 20 ноября, 09:51
Updated 20 ноября, 09:51
В ноябре прошлого года двое подростков напали на прохожего с ножом. Мужчина не выжил после нанесенных ножевых ударов. Одному нападавших было 14 лет, второй не достиг возраста уголовной ответственности.
В тот же день еще один человек подвергся нападению группы из трех подростков. Они обокрали потерпевшего, угрожая ему. Сообщается также, что в октябре подсудимые совершили хулиганские действия в отношении еще одного потерпевшего.
Нападавшие были признаны виновными в зависимости от своей роли по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбой», «Хулиганство». 14-летний подсудимый получил 9,5 лет воспитательной колонии, 17-летнему было назначено 2 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось о трех подростках, которые пытались угрожать продавцу магазина игрушечным пистолетом.