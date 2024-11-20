В Новосибирске перевыполнили план по обеспечению жильем детей-сирот

До конца текущего года жильем обеспечат 384 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Новые квартиры на улицах Онежской и Каспийской проверил лично мэр Максим Кудрявцев. На эти цели было выделено 1,6 млрд рублей. Планировалось, что за год сдадут 340 квартир, но получилось на 44 больше. В жилище есть все необходимое: современный ремонт, сантехника, пластиковые окна.