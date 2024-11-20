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Posted 20 ноября, 10:53

Published 20 ноября, 10:53

Modified 20 ноября, 10:55

Updated 20 ноября, 10:55

Сотни детей получили жилье

В Новосибирске перевыполнили план по обеспечению жильем детей-сирот

20 ноября 2024, 10:53
Фото: мэрия Новосибирска. Сотни детей получили жилье
На десятки квартир для детей-сирот перевыполнила план мэрия Новосибирска в 2024 году: куплено на 44 больше, сообщает пресс-центр.

До конца текущего года жильем обеспечат 384 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Новые квартиры на улицах Онежской и Каспийской проверил лично мэр Максим Кудрявцев. На эти цели было выделено 1,6 млрд рублей. Планировалось, что за год сдадут 340 квартир, но получилось на 44 больше. В жилище есть все необходимое: современный ремонт, сантехника, пластиковые окна.

Квартиры в микрорайоне «Приозерный» приобретались у застройщика ООО «Энергомонтаж» по договорам долевого участия. Площадь новых квартир по адресу: ул. Каспийская, 8 и ул. Онежская, 4 составляет около 40 кв. метров. Территория вокруг дома благоустроенная, есть детская и спортивные площадки. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: больница, детские сады, школы.

Более 500 сирот в 2024 году получили квартиры в Новосибирской области
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Сегодня в Новосибирске общее количество людей, которым необходимо помочь с жильем, составляет 1500 человек. Для детей-сирот и детей без попечения родителей предоставляются жилые помещения двумя способами: выдачей сертификата и покупкой готового жилья. В прошлом году было приобретено 234 уже готовых квартиры и выдано 150 жилищных сертификатов.

По словам главы отдела социальной политики администрации Новосибирска Ольги Потаповой, квартиры для детей должны быть готовыми к проживанию, оснащены всей необходимой техникой и сантехникой. Площадь каждой такой квартиры не должна быть менее 30 квадратных метров.

План по обеспечению жильем детей-сирот в Новосибирске на 2024 год выполнен на 83%
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Средняя стоимость приобретенного жилья составляет пять млн рублей. Квартиры, купленные по сертификату, оформляются в собственность, а выданное жилье выдается под социальный найм на три года. Каждому, кто вселяется в новую квартиру, муниципалитет выделяет 25 тысяч рублей на первичные бытовые нужды

Новосибирская область была одним из первых регионов, который принял закон о предоставлении жилья детям-сиротам и детям без попечения родителей через сертификаты. Эти сертификаты позволяют приобрести более просторное жилье или в другом районе региона.

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