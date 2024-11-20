В Новосибирске сотрудница детсада накормила детей протухшими яйцами

Posted 20 ноября, 06:35
Published 20 ноября, 06:35
Modified 20 ноября, 06:37
Updated 20 ноября, 06:37
Инцидент произошел в марте текущего года. Предполагается, что сотрудница детского сада передала поварам тухлые куриные яйца. Она была ответственна за хранение продуктов, за что и обязана отвечать.
В результате, четверо детей отравились пищей, которую готовили из данных яиц с истекшим сроком годности. Также отравление получил еще один сотрудник детского сада.
Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. Ее уголовное дело, с обвинительным заключением, направили в суд для рассмотрения. Недавно новосибирскую птицефабрику заподозрили в отравлении детей в школе.