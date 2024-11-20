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Posted 20 ноября, 06:35

Published 20 ноября, 06:35

Modified 20 ноября, 06:37

Updated 20 ноября, 06:37

Дети отравились

В Новосибирске сотрудница детсада накормила детей протухшими яйцами

20 ноября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. Дети отравились
В детсаду Ленинского района Новосибирска дети отравились яйцами: подозреваемую вскоре будут судить, информирует прокуратура.

Инцидент произошел в марте текущего года. Предполагается, что сотрудница детского сада передала поварам тухлые куриные яйца. Она была ответственна за хранение продуктов, за что и обязана отвечать.

В результате, четверо детей отравились пищей, которую готовили из данных яиц с истекшим сроком годности. Также отравление получил еще один сотрудник детского сада.

Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. Ее уголовное дело, с обвинительным заключением, направили в суд для рассмотрения. Недавно новосибирскую птицефабрику заподозрили в отравлении детей в школе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Детский сад#Отравление#Дело
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