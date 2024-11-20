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Posted 20 ноября, 10:39

Published 20 ноября, 10:39

Modified 20 ноября, 10:41

Updated 20 ноября, 10:41

В Новосибирске отмечается превышение числа вакансий над количеством безработных

В Новосибирске стало меньше безработных и больше вакансий: что говорит статистика

20 ноября 2024, 10:39
Фото: 1MI. В Новосибирске отмечается превышение числа вакансий над количеством безработных

В Новосибирске вакансий стало больше соискателей

В ноябре количество предложений от работодателей значительно превысило число нетрудоустроенных жителей в регионе. Об этом заявили в Минтруде.

По показателям Минтруда, к середине текущего месяца в регионе свыше 5 тыс. нетрудоустроенных граждан. Уровень безработицы составляет 0,4% от числа рабочей силы. За прошедший период 2024 года в центры занятости пришли порядка 32 тыс. человек, за это же время новую работу нашли 22 тысячи обратившихся.

«Количество вакансий почти в шесть раз превышает число безработных», — заявила министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева. По словам Бахаревой, попытки улучшить показатели активно предпринимаются в соответствии с задачами нацпроекта, в связи с чем применяются субсидированный найм и профессиональное обучение.

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