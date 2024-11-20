В Новосибирске стало меньше безработных и больше вакансий: что говорит статистика

Posted 20 ноября, 10:39
Published 20 ноября, 10:39
Modified 20 ноября, 10:41
Updated 20 ноября, 10:41
По показателям Минтруда, к середине текущего месяца в регионе свыше 5 тыс. нетрудоустроенных граждан. Уровень безработицы составляет 0,4% от числа рабочей силы. За прошедший период 2024 года в центры занятости пришли порядка 32 тыс. человек, за это же время новую работу нашли 22 тысячи обратившихся.
«Количество вакансий почти в шесть раз превышает число безработных», — заявила министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева. По словам Бахаревой, попытки улучшить показатели активно предпринимаются в соответствии с задачами нацпроекта, в связи с чем применяются субсидированный найм и профессиональное обучение.
Ранее в Atas.info рассказали, какие вакансии в Новосибирске самые привлекательные и почему соискатели готовы побороться за них.