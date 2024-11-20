В Новосибирске стало меньше безработных и больше вакансий: что говорит статистика

По показателям Минтруда, к середине текущего месяца в регионе свыше 5 тыс. нетрудоустроенных граждан. Уровень безработицы составляет 0,4% от числа рабочей силы. За прошедший период 2024 года в центры занятости пришли порядка 32 тыс. человек, за это же время новую работу нашли 22 тысячи обратившихся.