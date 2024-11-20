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Posted 20 ноября, 12:06

Published 20 ноября, 12:06

Modified 20 ноября, 12:08

Updated 20 ноября, 12:08

89-летний дом пришел в полную негодность

В Новосибирске вне очереди начали расселять опасный дом

20 ноября 2024, 12:06
Фото: 2GIS. 89-летний дом пришел в полную негодность
Ранее жители аварийного строения жаловались главе Следкома Бастрыкину на ужасные условия жизни.

2-этажный дом 1935 года постройки в Первомайском районе по улице Красный Факел, 24, будет расселен во внеочередном порядке, сообщили в мэрии Новосибирска. Здание признали аварийным еще в 2018 году. С тех пор оно обветшало настолько, что в стенах стали появляться дыры, а перекрытия прогнулись так, что могли рухнуть в любой момент.

Отчаявшиеся ждать переселения жильцы в сентябре текущего года попросили помощи у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ведомство отреагировало молниеносно — на следующий день стало известно о начале проверки по признакам возможной халатности чиновников.

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#Новосибирск#Мэрия#Следственный комитет#Аварийный дом#Расселение
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