В Новосибирске вне очереди начали расселять опасный дом

2-этажный дом 1935 года постройки в Первомайском районе по улице Красный Факел, 24, будет расселен во внеочередном порядке, сообщили в мэрии Новосибирска. Здание признали аварийным еще в 2018 году. С тех пор оно обветшало настолько, что в стенах стали появляться дыры, а перекрытия прогнулись так, что могли рухнуть в любой момент.