В Новосибирске вне очереди начали расселять опасный дом

Posted 20 ноября, 12:06
Published 20 ноября, 12:06
Modified 20 ноября, 12:08
Updated 20 ноября, 12:08
2-этажный дом 1935 года постройки в Первомайском районе по улице Красный Факел, 24, будет расселен во внеочередном порядке, сообщили в мэрии Новосибирска. Здание признали аварийным еще в 2018 году. С тех пор оно обветшало настолько, что в стенах стали появляться дыры, а перекрытия прогнулись так, что могли рухнуть в любой момент.
Отчаявшиеся ждать переселения жильцы в сентябре текущего года попросили помощи у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ведомство отреагировало молниеносно — на следующий день стало известно о начале проверки по признакам возможной халатности чиновников.