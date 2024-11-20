В Новосибирской области уровень инфляции превысил 9%

Инфляция в Новосибирской области в октябре выросла до 9,13% в годовом выражении. В сентябре этот показатель был равен 8,35%, сообщили в Банке России. Уровень роста цен в Новосибирской области выше, чем в среднем по Сибири (8,59%) и в России (8,54%).