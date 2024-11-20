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Posted 20 ноября, 12:41

Published 20 ноября, 12:41

Modified 20 ноября, 12:47

Updated 20 ноября, 12:47

В Новосибирской области деньги обесцениваются быстрее, чем в других сибирских регионах

В Новосибирской области уровень инфляции превысил 9%

20 ноября 2024, 12:41
Фото: 1MI. В Новосибирской области деньги обесцениваются быстрее, чем в других сибирских регионах
Максимальный рост отмечен в продовольственном сегменте и на рынке аренды жилья, говорится в сообщении Банка России.

Инфляция в Новосибирской области в октябре выросла до 9,13% в годовом выражении. В сентябре этот показатель был равен 8,35%, сообщили в Банке России. Уровень роста цен в Новосибирской области выше, чем в среднем по Сибири (8,59%) и в России (8,54%).

Как отмечают эксперты банка, на усиление инфляционных процессов влияют растущие издержки производителей и усиление спроса на товары и услуги в непродовольственном секторе.

Наиболее весомый вклад в обесценивание денег в октябре в Новосибирской области внес скачок арендных ставок на рынке жилой недвижимости и подорожание продовольствия, в первую очередь, сливочного масла и морепродуктов. Так, стоимость красной икры уже достигает 11 тысяч рублей за килограмм.

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