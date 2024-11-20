В Новосибирской области уровень инфляции превысил 9%

Posted 20 ноября, 12:41
Published 20 ноября, 12:41
Modified 20 ноября, 12:47
Updated 20 ноября, 12:47
Инфляция в Новосибирской области в октябре выросла до 9,13% в годовом выражении. В сентябре этот показатель был равен 8,35%, сообщили в Банке России. Уровень роста цен в Новосибирской области выше, чем в среднем по Сибири (8,59%) и в России (8,54%).
Как отмечают эксперты банка, на усиление инфляционных процессов влияют растущие издержки производителей и усиление спроса на товары и услуги в непродовольственном секторе.
Наиболее весомый вклад в обесценивание денег в октябре в Новосибирской области внес скачок арендных ставок на рынке жилой недвижимости и подорожание продовольствия, в первую очередь, сливочного масла и морепродуктов. Так, стоимость красной икры уже достигает 11 тысяч рублей за килограмм.