Винный погреб лишил воды 20 домов под Новосибирском

Posted 20 ноября, 11:35
Published 20 ноября, 11:35
Modified 20 ноября, 11:37
Updated 20 ноября, 11:37
В ходе поисков причины отсутствия водоснабжения в 20 частных домах в Бердске, рабочие МУП «Комбинат бытовых услуг» в одном из колодцев, где была обнаружена сломанная труба, нашли еще и большой запас бутылок с вином.
Как выяснилось позже, сломал врезку в водопровод один из местных жителей, который и устроил в коммунальном колодце винный погреб. Мужчина периодически наведывался к своим запасам, и во время одного из таких визитов повредил соединение.
На то, чтобы вернуть воду горожанам, у коммунальщиков ушло два часа. После чего компания опубликовала специальное обращение, в котором призвала жителей не использовать колодцы для собственных нужд.
Тем временем, в Новосибирске сегодня утром 200 домов остались без отопления.