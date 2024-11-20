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Posted 20 ноября, 11:35

Published 20 ноября, 11:35

Modified 20 ноября, 11:37

Updated 20 ноября, 11:37

Что заставило жителя оборудовать винный склад в коммунальном колодце, неизвестно

Винный погреб лишил воды 20 домов под Новосибирском

20 ноября 2024, 11:35
Фото: 1MI. Что заставило жителя оборудовать винный склад в коммунальном колодце, неизвестно
Курьезный случай произошел в городе Бердске Новосибирской области, сообщили в местной коммунальной службе.

В ходе поисков причины отсутствия водоснабжения в 20 частных домах в Бердске, рабочие МУП «Комбинат бытовых услуг» в одном из колодцев, где была обнаружена сломанная труба, нашли еще и большой запас бутылок с вином.

Как выяснилось позже, сломал врезку в водопровод один из местных жителей, который и устроил в коммунальном колодце винный погреб. Мужчина периодически наведывался к своим запасам, и во время одного из таких визитов повредил соединение.

На то, чтобы вернуть воду горожанам, у коммунальщиков ушло два часа. После чего компания опубликовала специальное обращение, в котором призвала жителей не использовать колодцы для собственных нужд.

Тем временем, в Новосибирске сегодня утром 200 домов остались без отопления.

Жители 25-этажного в Новосибирске дома остались без воды и света
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#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Бердск#Водоснабжение#Вино#Канализационный колодец
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