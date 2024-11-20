Вместо зоопарка развернули торговлю: что было в СССР на месте ТРЦ в Новосибирске

Советский генплан предусматривал здесь и другие объекты: гостиницу «Турист» и концертный зал Сибсельмаша. Из них гостиница достраивалась с огромными задержками, а вскоре строительство и вовсе заморозили. Совсем недавно его возобновили, но до сих пор не закончили. Дом культуры и вовсе не был завершен, а несколько лет назад его снесли ради строительства жилого комплекса.