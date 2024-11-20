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Posted 20 ноября, 09:24

Published 20 ноября, 09:24

Modified 20 ноября, 09:26

Updated 20 ноября, 09:26

ТРЦ «Галерея» на старом фото

Вместо зоопарка развернули торговлю: что было в СССР на месте ТРЦ в Новосибирске

20 ноября 2024, 09:24
Фото: коллаж atas.info. ТРЦ «Галерея» на старом фото

Краевед рассказал, что раньше было на месте новосибирских ТЦ

Новосибирск сейчас страдает от обилия магазинов, торговых центров и крупных развлекательных комплексов. А всего 20 лет назад почти ничего из этого в городе не было. Вспоминаем, что было на месте нынешних ТРЦ в СССР и даже дореволюционной России.

ТРЦ «Галерея» вместо зоопарка

Сегодня «Галерея» — это самый популярный торговый центр в Новосибирске, полный магазинов, ресторанов и развлекательных площадок. Рядом находится торговый комплекс поменьше — «Юпитер». Однако еще в первой половине XX века здесь не было никакой коммерции.

«Это была первая в городе автобаза, а в годы войны — конструкторское бюро Поликарпова авиазавода №51. На месте ТЦ „Юпитер“ в 1935 году появился зоопарк», — комментирует Atas.Info сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.
Гаражи на месте нынышнего ТРЦ «Галерея», 1933–1934 гг.Гаражи на месте нынышнего ТРЦ «Галерея», 1933–1934 гг.
Вид на ТРЦ «Галерея» сейчасВид на ТРЦ «Галерея» сейчас
Гаражи на месте нынышнего ТРЦ «Галерея», 1933–1934 гг.. Фото: ГПНТБ

В годы Великой Отечественной войны в зоопарк эвакуировали животных из зоосадов и цирков из других городов. Условия в Сибири были непростыми: холодный климат и отсутствие современных павильонов диктовали необходимость сосредоточиться на животных, приспособленных к местным условиям. Лисицы, рыси, певчие птицы и даже амурские тигры стали основной частью коллекции.

Территория старого Новосибирского зоопарка, 1965 г.Территория старого Новосибирского зоопарка, 1965 г.
Территория старого Новосибирского зоопарка, 1987 г.Территория старого Новосибирского зоопарка, 1987 г.
Забор старого Новосибирского зоопарка, 1998 г.Забор старого Новосибирского зоопарка, 1998 г.
Вход в старый Новосибирский зоопарк, 1997 г.Вход в старый Новосибирский зоопарк, 1997 г.
Вход в старый Новосибирский зоопарк, 1998 г.Вход в старый Новосибирский зоопарк, 1998 г.
Ларек с сигаретами и едой у зоопарка, 1999 г.Ларек с сигаретами и едой у зоопарка, 1999 г.
Территория старого Новосибирского зоопарка, 1965 г.. Фото: Евгений Кривошеин

К 1960 году в зоопарке насчитывалось 104 вида животных. Но в 1985 году началось строительство нового комплекса на улице Тимирязева. К 1993 году город получил второй зоопарк, а старый постепенно пришел в запустение. Последние животные и сотрудники покинули территорию в 2005 году, и тогда началась подготовка к строительству «Галереи».

МФК «Сан Сити» вместо картофельного поля

Комплекс «Сан Сити» сейчас — это торговый и бизнес-центр, объединяющий офисы, магазины и рестораны. В начале XX века на этой территории был пустырь. Тогда площадь Карла Маркса не была так переполнена торговлей.

«До войны это был пустырь. А в войну здесь располагалось большое картофельное поле. После это место стало точкой проведения ярморок, здесь располагался передвижной цирк, устанавливали елку и запускали салют», — делится Голодяев.

Лишь в 1988 году открылся крупнейший универсальный магазин города — ГУМ «Россия». Это было настоящее достижение: просторные торговые залы, современные для того времени технологии, включая автоматические ленточные конвейеры. Этот ГУМ стал главной гордостью левобережья.

Советский генплан предусматривал здесь и другие объекты: гостиницу «Турист» и концертный зал Сибсельмаша. Из них гостиница достраивалась с огромными задержками, а вскоре строительство и вовсе заморозили. Совсем недавно его возобновили, но до сих пор не закончили. Дом культуры и вовсе не был завершен, а несколько лет назад его снесли ради строительства жилого комплекса.

Площадь Маркса, ГУМ «Россия», 1987-1991 гг.Площадь Маркса, ГУМ «Россия», 1987-1991 гг.
ГУМ «Россия», 1989 г.ГУМ «Россия», 1989 г.
Территория за ГУМ «Россия», место нынешнего МФК «Сан Сити», 1997 г.Территория за ГУМ «Россия», место нынешнего МФК «Сан Сити», 1997 г.
МФК «Сан Сити» сечас, ранее здесь ничего не былоМФК «Сан Сити» сечас, ранее здесь ничего не было
Площадь Маркса, ГУМ «Россия», 1987-1991 гг.. Фото: Евгений Кривошеин

«Сан Сити» появился на этом месте только в 2011 году. Помимо четырех этажей торгового пространства, комплекс включает 23-этажную офисную башню и огромный подземный паркинг на тысячу автомобилей.

ТРЦ «Аура» вместо баскетбольного центра

«Аура» сейчас — это крупнейший торговый центр Новосибирска и один из самых больших в азиатской части России. Но когда-то она была не примечательной. На старых снимках можно заметить только улицу Военную.

Вид на улицу Военную, 1990–1995 гг.Вид на улицу Военную, 1990–1995 гг.
Вид на улицу Военную сейчасВид на улицу Военную сейчас
Вид на улицу Военную, 1990–1995 гг.. Фото: Евгений Кривошеин

В 90-х годах здесь начали строительство Спорткомплекса Динамо с баскетбольным залом. . Идея была амбициозной: создать современный спортивный комплекс, который стал бы визитной карточкой города. Но суровые экономические реалии начала 2000-х годов привели к заморозке проекта. Здание долго пустовало, пока в 2007 году его не снесли, а на следующий год началось строительство торгового центра, который открыли только в 2011 году.

На фотографиях можно заметить прилегающую к ТРЦ улицу Семьи Шамшиных, на них еще видно здание, в котором сейчас располагается Законодательное собрание Новосибирской области. На современных снимках его не разглядеть из-за десятков высоток.

Вид на улицу Семьи Шамшиных и здание Заксобрания областиВид на улицу Семьи Шамшиных и здание Заксобрания области
То саое здание со старого фотоТо саое здание со старого фото
Первомайская демонстрация на улице Семьи Шамшиных, ТРЦ «Аура» расположится справа, 1978 г.Первомайская демонстрация на улице Семьи Шамшиных, ТРЦ «Аура» расположится справа, 1978 г.
Вид на улицу Семьи Шамшиных и здание Заксобрания области. Фото: Евгений Кривошеин

Ранее эта территория в первую очередь всегда была примечательна военным городком начала XX века, который находится напротив современного ТРЦ. Построенный в 1909–1913 годах, он включал казармы, офицерские дома и полковую церковь. Сейчас большинство зданий заброшены и требуют реставрации — общественники регулярно требуют властей обратить внимание на состояние памятника культурного наследия.

Строящийся военный городок. Казармы 41 Сибирского стрелкового полка, 1909–1913 гг.Строящийся военный городок. Казармы 41 Сибирского стрелкового полка, 1909–1913 гг.
Дом жилой для 8 семей старших офицеров, 1913 г.Дом жилой для 8 семей старших офицеров, 1913 г.
Военный городок. Казармы 41 Сибирского стрелкового полка, 1913-1915 гг.Военный городок. Казармы 41 Сибирского стрелкового полка, 1913-1915 гг.
Строящийся военный городок. Казармы 41 Сибирского стрелкового полка, 1909–1913 гг.. Фото: Авторство не установлено

ТРЦ «Сибирский Молл» вместо частного сектора

На месте «Сибирского Молла» в ранние годы города находились улицы 1-я и 2-я Кирзаводские. Как рассказывает краевед Константин Голодяев, до революции здесь располагались мелкие «кирпичные сараи», частный сектор, который каждую весну страдал от половодья из-за близлежащей реки Каменка. С годами территория застраивалась, но крупных инфраструктурных проектов здесь не было.

Первые попытки застройки этой территории начались в 2004 году, когда банк «Глобэкс» приобрел недостроенное здание, известное как «Торговый квартал на Фрунзе». Однако проект оказался долгостроем. Только к 2008 году удалось завершить работы, превратив участок в современный торговый центр.

Вид на реку Каменка, 1954-1957 гг.Вид на реку Каменка, 1954-1957 гг.
Вид из частного сектора Каменки на перекрёсток улиц Кошурникова, Красина, Фрунзе, 1970–1980 гг.Вид из частного сектора Каменки на перекрёсток улиц Кошурникова, Красина, Фрунзе, 1970–1980 гг.
Вид на место будущего ТРЦ с улицы Фрунзе, 1990-1995 гг.Вид на место будущего ТРЦ с улицы Фрунзе, 1990-1995 гг.
Вид на ТРЦ «Сибирский Молл» сейчасВид на ТРЦ «Сибирский Молл» сейчас
Вид на реку Каменка, 1954-1957 гг.. Фото: Сергей Субботин

Сегодня «Сибирский Молл» считается одним из крупнейших ТРЦ города, но мало кто помнит, что всего 20 лет назад это место представляло собой невзрачный уголок Новосибирска.

ТРК «Ройял Парк» вместо дамбы

До появления «Ройял Парка» на его месте располагался овраг с речкой 1-я Ельцовка и частный сектор по берегам. Частные дома активно начали строить в 1928 году. Этот район в народе называли «Шанхай» из-за хаотичной застройки.

Дамба через 1-ю Ельцовку на Красном проспекте, 1933 г.Дамба через 1-ю Ельцовку на Красном проспекте, 1933 г.
Дом на месте ТРК «Роял Парк»Дом на месте ТРК «Роял Парк»
Каньон реки 1-й Ельцовки, 1988 г.Каньон реки 1-й Ельцовки, 1988 г.
Вид на ТРК «Ройял Парк» с места съемки старого фотоВид на ТРК «Ройял Парк» с места съемки старого фото
Дамба через 1-ю Ельцовку на Красном проспекте, 1933 г.. Фото: Иван Моторин. Евгений Кривошеин

Сложный рельеф — овраги и вечная мерзлота — долгое время мешал застройщикам. На старых фотографиях можно заметить процесс благоустройства этой территории, в частности строительство Красного проспекта. Только в конце 2000-х годов территория была подготовлена к масштабному строительству, и в 2010 году здесь открылся торговый комплекс.

Строящаяся дамба через 1-ю Ельцовку, Красный проспект, 1931=1932 гг.Строящаяся дамба через 1-ю Ельцовку, Красный проспект, 1931=1932 гг.
Строительство Красного проспекта, 1951 г.Строительство Красного проспекта, 1951 г.
ТРК «Ройял Парк» спередиТРК «Ройял Парк» спереди
Строящаяся дамба через 1-ю Ельцовку, Красный проспект, 1931=1932 гг.. Фото: В. Чащихин. НГА, публикация — Ощепков Константин

ТРК «Голден парк» вместо полянки

Микрорайон «Снегири», где находится «Голден Парк» в пойме реки 2-я Ельцовка, начал застраиваться в 70-х годах. Первые дома здесь предназначались для сотрудников Новосибирского завода химконцентратов.

«Это называлось оборонные предприятия Министерства среднего машиностроения — заводы № 32 „Химаппарат“ („Север“), № 80 „Химконцентратов“ („НЗХК“), № 635 („Искра“). Строительство вело управление „Сибакадемстрой“. Первый сданный дом по Курчатова, 3 сразу прозвали „китайская стена“ из-за его длины в 16 подъездов», — поделился краевед.
Кольцо жилмассивов «Родники» и «Снегири», 1998 г.Кольцо жилмассивов «Родники» и «Снегири», 1998 г.
Кольцо жилмассивов «Родники» и «Снегири», 1998 г.Кольцо жилмассивов «Родники» и «Снегири», 1998 г.
Вид на кольцо сейчасВид на кольцо сейчас
Кольцо жилмассивов «Родники» и «Снегири», 1998 г.. Фото: Евгений Кривошеин

Площадка, где сейчас стоит ТРК, долгое время оставалась пустой. Заболоченные и неустойчивые грунты требовали длительной подготовки. В 2010 году наконец появился торговый центр, который сейчас пользуется большой популярностью у жителей двух микрорайонов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#История#Сибирский Молл#Аура#ТРЦ#Ройял Парк#Галерея
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