Вместо зоопарка развернули торговлю: что было в СССР на месте ТРЦ в Новосибирске

Posted 20 ноября, 09:24
Published 20 ноября, 09:24
Modified 20 ноября, 09:26
Updated 20 ноября, 09:26
Сегодня «Галерея» — это самый популярный торговый центр в Новосибирске, полный магазинов, ресторанов и развлекательных площадок. Рядом находится торговый комплекс поменьше — «Юпитер». Однако еще в первой половине XX века здесь не было никакой коммерции.
«Это была первая в городе автобаза, а в годы войны — конструкторское бюро Поликарпова авиазавода №51. На месте ТЦ „Юпитер“ в 1935 году появился зоопарк», — комментирует Atas.Info сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.
В годы Великой Отечественной войны в зоопарк эвакуировали животных из зоосадов и цирков из других городов. Условия в Сибири были непростыми: холодный климат и отсутствие современных павильонов диктовали необходимость сосредоточиться на животных, приспособленных к местным условиям. Лисицы, рыси, певчие птицы и даже амурские тигры стали основной частью коллекции.
К 1960 году в зоопарке насчитывалось 104 вида животных. Но в 1985 году началось строительство нового комплекса на улице Тимирязева. К 1993 году город получил второй зоопарк, а старый постепенно пришел в запустение. Последние животные и сотрудники покинули территорию в 2005 году, и тогда началась подготовка к строительству «Галереи».
Комплекс «Сан Сити» сейчас — это торговый и бизнес-центр, объединяющий офисы, магазины и рестораны. В начале XX века на этой территории был пустырь. Тогда площадь Карла Маркса не была так переполнена торговлей.
«До войны это был пустырь. А в войну здесь располагалось большое картофельное поле. После это место стало точкой проведения ярморок, здесь располагался передвижной цирк, устанавливали елку и запускали салют», — делится Голодяев.
Лишь в 1988 году открылся крупнейший универсальный магазин города — ГУМ «Россия». Это было настоящее достижение: просторные торговые залы, современные для того времени технологии, включая автоматические ленточные конвейеры. Этот ГУМ стал главной гордостью левобережья.
Советский генплан предусматривал здесь и другие объекты: гостиницу «Турист» и концертный зал Сибсельмаша. Из них гостиница достраивалась с огромными задержками, а вскоре строительство и вовсе заморозили. Совсем недавно его возобновили, но до сих пор не закончили. Дом культуры и вовсе не был завершен, а несколько лет назад его снесли ради строительства жилого комплекса.
«Сан Сити» появился на этом месте только в 2011 году. Помимо четырех этажей торгового пространства, комплекс включает 23-этажную офисную башню и огромный подземный паркинг на тысячу автомобилей.
«Аура» сейчас — это крупнейший торговый центр Новосибирска и один из самых больших в азиатской части России. Но когда-то она была не примечательной. На старых снимках можно заметить только улицу Военную.
В 90-х годах здесь начали строительство Спорткомплекса Динамо с баскетбольным залом. . Идея была амбициозной: создать современный спортивный комплекс, который стал бы визитной карточкой города. Но суровые экономические реалии начала 2000-х годов привели к заморозке проекта. Здание долго пустовало, пока в 2007 году его не снесли, а на следующий год началось строительство торгового центра, который открыли только в 2011 году.
На фотографиях можно заметить прилегающую к ТРЦ улицу Семьи Шамшиных, на них еще видно здание, в котором сейчас располагается Законодательное собрание Новосибирской области. На современных снимках его не разглядеть из-за десятков высоток.
Ранее эта территория в первую очередь всегда была примечательна военным городком начала XX века, который находится напротив современного ТРЦ. Построенный в 1909–1913 годах, он включал казармы, офицерские дома и полковую церковь. Сейчас большинство зданий заброшены и требуют реставрации — общественники регулярно требуют властей обратить внимание на состояние памятника культурного наследия.
На месте «Сибирского Молла» в ранние годы города находились улицы 1-я и 2-я Кирзаводские. Как рассказывает краевед Константин Голодяев, до революции здесь располагались мелкие «кирпичные сараи», частный сектор, который каждую весну страдал от половодья из-за близлежащей реки Каменка. С годами территория застраивалась, но крупных инфраструктурных проектов здесь не было.
Первые попытки застройки этой территории начались в 2004 году, когда банк «Глобэкс» приобрел недостроенное здание, известное как «Торговый квартал на Фрунзе». Однако проект оказался долгостроем. Только к 2008 году удалось завершить работы, превратив участок в современный торговый центр.
Сегодня «Сибирский Молл» считается одним из крупнейших ТРЦ города, но мало кто помнит, что всего 20 лет назад это место представляло собой невзрачный уголок Новосибирска.
До появления «Ройял Парка» на его месте располагался овраг с речкой 1-я Ельцовка и частный сектор по берегам. Частные дома активно начали строить в 1928 году. Этот район в народе называли «Шанхай» из-за хаотичной застройки.
Сложный рельеф — овраги и вечная мерзлота — долгое время мешал застройщикам. На старых фотографиях можно заметить процесс благоустройства этой территории, в частности строительство Красного проспекта. Только в конце 2000-х годов территория была подготовлена к масштабному строительству, и в 2010 году здесь открылся торговый комплекс.
Микрорайон «Снегири», где находится «Голден Парк» в пойме реки 2-я Ельцовка, начал застраиваться в 70-х годах. Первые дома здесь предназначались для сотрудников Новосибирского завода химконцентратов.
«Это называлось оборонные предприятия Министерства среднего машиностроения — заводы № 32 „Химаппарат“ („Север“), № 80 „Химконцентратов“ („НЗХК“), № 635 („Искра“). Строительство вело управление „Сибакадемстрой“. Первый сданный дом по Курчатова, 3 сразу прозвали „китайская стена“ из-за его длины в 16 подъездов», — поделился краевед.
Площадка, где сейчас стоит ТРК, долгое время оставалась пустой. Заболоченные и неустойчивые грунты требовали длительной подготовки. В 2010 году наконец появился торговый центр, который сейчас пользуется большой популярностью у жителей двух микрорайонов.