Всемирный день ребенка, работника транспорта и Федотов день — какойдень 20 ноября

Posted 19 ноября, 22:04
Published 19 ноября, 22:04
Modified 19 ноября, 22:04
Updated 19 ноября, 22:04
Учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году, Всемирный день ребёнка напоминает о важности защиты прав детей. Именно 20 ноября приняты два ключевых документа в этой области: Декларация прав ребёнка (1959) и Конвенция о правах ребёнка (1989).
Этот день направлен на привлечение внимания общества к вопросам здоровья, образования, равных возможностей и безопасности детей. В школах, детских садах и благотворительных организациях проходят тематические мероприятия, акции и концерты. Многие знаменитости используют свои платформы, чтобы поддержать детей из малоимущих семей.
Символом дня является забота о будущем. Семьи проводят время с детьми, обсуждают их права и поддерживают благотворительные инициативы.
В России 20 ноября чествуют работников транспортной отрасли. Этот профессиональный праздник связан с учреждением в 1809 году Управления водяных и сухопутных сообщений Российской империи, первого государственного органа, регулирующего транспортную сферу.
Сегодня транспортники — это миллионы специалистов, которые обеспечивают движение поездов, самолётов, автомобилей и морских судов. Без их ежедневного труда невозможна работа экономики и жизнь в современных городах. В этот день устраиваются корпоративные мероприятия, а государственные структуры выражают благодарность за вклад в развитие отрасли.
Икона «Взыграние Младенца» была обретена в 1795 году в Николо-Угрешском монастыре. Она изображает трогательный момент, когда Младенец Иисус играет с Богородицей, прижимаясь к её щеке. Этот образ стал символом материнской любви, нежности и защиты.
Верующие обращаются к иконе с просьбами о помощи в зачатии, легких родах и здоровье детей. В православных храмах проходят праздничные богослужения, на которых звучат молитвы за семейное благополучие.
На Руси 20 ноября называли Федотом-ледоставом в честь святого Феодота Кирского. Считалось, что именно с этого дня водоёмы начинают покрываться льдом, а природа готовится к зиме.
В этот день крестьяне готовили пироги с рыбой, символизирующие богатство и благополучие. Девушки проводили гадания у воды, чтобы узнать своё будущее.
Сегодня именины отмечают Александр, Алексей, Валерий, Григорий, Кирилл, Михаил, Павел, Фёдор, Елизавета, Валерия.