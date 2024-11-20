Всемирный день ребенка, работника транспорта и Федотов день — какойдень 20 ноября

Сегодня транспортники — это миллионы специалистов, которые обеспечивают движение поездов, самолётов, автомобилей и морских судов. Без их ежедневного труда невозможна работа экономики и жизнь в современных городах. В этот день устраиваются корпоративные мероприятия, а государственные структуры выражают благодарность за вклад в развитие отрасли.