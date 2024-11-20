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Posted 19 ноября, 22:04

Published 19 ноября, 22:04

Modified 19 ноября, 22:04

Updated 19 ноября, 22:04

20 ноября празднуют День ребенка

Всемирный день ребенка, работника транспорта и Федотов день — какойдень 20 ноября

19 ноября 2024, 22:04
Фото: Изображение Midjourney. 20 ноября празднуют День ребенка
Сегодняшняя дата, 20 ноября, насыщена праздниками и важными памятными событиями. Этот день отмечается в разных уголках мира как Всемирный день ребенка, а в России к нему добавляются профессиональный День работника транспорта, православное празднование иконы Божией Матери и народный Федотов день.

Всемирный день ребёнка

Учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году, Всемирный день ребёнка напоминает о важности защиты прав детей. Именно 20 ноября приняты два ключевых документа в этой области: Декларация прав ребёнка (1959) и Конвенция о правах ребёнка (1989).

Этот день направлен на привлечение внимания общества к вопросам здоровья, образования, равных возможностей и безопасности детей. В школах, детских садах и благотворительных организациях проходят тематические мероприятия, акции и концерты. Многие знаменитости используют свои платформы, чтобы поддержать детей из малоимущих семей.

Символом дня является забота о будущем. Семьи проводят время с детьми, обсуждают их права и поддерживают благотворительные инициативы.

День работника транспорта

В России 20 ноября чествуют работников транспортной отрасли. Этот профессиональный праздник связан с учреждением в 1809 году Управления водяных и сухопутных сообщений Российской империи, первого государственного органа, регулирующего транспортную сферу.

Сегодня транспортники — это миллионы специалистов, которые обеспечивают движение поездов, самолётов, автомобилей и морских судов. Без их ежедневного труда невозможна работа экономики и жизнь в современных городах. В этот день устраиваются корпоративные мероприятия, а государственные структуры выражают благодарность за вклад в развитие отрасли.

Пассажирский автобусПассажирский автобус
Пассажирский автобус. Фото: 1MI

Икона Божией Матери «Взыграние Младенца»

Икона «Взыграние Младенца» была обретена в 1795 году в Николо-Угрешском монастыре. Она изображает трогательный момент, когда Младенец Иисус играет с Богородицей, прижимаясь к её щеке. Этот образ стал символом материнской любви, нежности и защиты.

Верующие обращаются к иконе с просьбами о помощи в зачатии, легких родах и здоровье детей. В православных храмах проходят праздничные богослужения, на которых звучат молитвы за семейное благополучие.

Федотов день: народные и приметы и традиции

На Руси 20 ноября называли Федотом-ледоставом в честь святого Феодота Кирского. Считалось, что именно с этого дня водоёмы начинают покрываться льдом, а природа готовится к зиме.

Федот КирскийФедот Кирский
Федот Кирский. Фото: Икона

Народные приметы:

  • Если лёд на реках застыл островками — ждите богатого урожая.
  • Гололёд — к долгим морозам.
  • Ночные крики петухов предвещают скорую оттепель.

В этот день крестьяне готовили пироги с рыбой, символизирующие богатство и благополучие. Девушки проводили гадания у воды, чтобы узнать своё будущее.

Именины

Сегодня именины отмечают Александр, Алексей, Валерий, Григорий, Кирилл, Михаил, Павел, Фёдор, Елизавета, Валерия.

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