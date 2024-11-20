Выбираем лучший сладкий подарок на Новый год: чего стоит остерегаться при покупке

Сладкие подарки — неотъемлемый атрибут поздравления больших и маленьких сладкоежек в новогодние праздники. С начала 2024 года Роспотребнадзор проверил более 500 килограмм кондитерской продукции в Новосибирской области. Серьезных нарушений в качестве продукции не выявили. Тем не менее, сибирякам порекомендовали отнестись внимательно к информации, указанной на упаковке сладких подарков.