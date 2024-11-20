Выбираем лучший сладкий подарок на Новый год: чего стоит остерегаться при покупке

Posted 20 ноября, 09:06
Published 20 ноября, 09:06
Modified 20 ноября, 09:08
Updated 20 ноября, 09:08
Сладкие подарки — неотъемлемый атрибут поздравления больших и маленьких сладкоежек в новогодние праздники. С начала 2024 года Роспотребнадзор проверил более 500 килограмм кондитерской продукции в Новосибирской области. Серьезных нарушений в качестве продукции не выявили. Тем не менее, сибирякам порекомендовали отнестись внимательно к информации, указанной на упаковке сладких подарков.
Чтобы выбрать подарок высокого качества и избежать неприятных последствий в праздник, новосибирцам посоветовали делать покупки у проверенных производителей. Покупая конфеты, обратите внимание на этикетку. На ней должны быть указаны следующие важнейшие пункты:
Специалисты советуют родителям остерегаться повышенного количества сахара, жиров и вкусовых усилителей в детских сладостях. Кроме того, стоит обратить внимание на другие опасные ингредиенты и консерванты в составе. При употреблении в повышенном количестве, некоторые добавки способны вызвать аллергию, расстройство желудка, метеоризм и другие неприятные последствия. Среди них находятся следующие:
Данные добавки разрешены законодательно, однако крайне неполезны как для детей, так и для взрослых.
Рекомендуется предлагать детям более полезные альтернативы сладостей. На сегодняшний день многие маркетплейсы готовы предложить подарки с натуральным составом из сухофруктов, орехов, или на основе сахаров природного происхождения.
Тем не менее, любые сладости стоит употреблять в меру и выбирать только качественную продукцию у проверенных производителей.