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Posted 20 ноября, 09:06

Published 20 ноября, 09:06

Modified 20 ноября, 09:08

Updated 20 ноября, 09:08

В Новосибирске проверили более 500 килограмм кондитерских изделий

Выбираем лучший сладкий подарок на Новый год: чего стоит остерегаться при покупке

20 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI. В Новосибирске проверили более 500 килограмм кондитерских изделий

В Новосибирске проверили более 500 килограмм кондитерских изделий

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В преддверии праздников в продаже стали появляться разнообразные подарочные наборы сладостей. Как выбрать подарок высокого качества, на что следует обратить внимание в составе, напоминает Роспотребнадзор.

Сладкие подарки — неотъемлемый атрибут поздравления больших и маленьких сладкоежек в новогодние праздники. С начала 2024 года Роспотребнадзор проверил более 500 килограмм кондитерской продукции в Новосибирской области. Серьезных нарушений в качестве продукции не выявили. Тем не менее, сибирякам порекомендовали отнестись внимательно к информации, указанной на упаковке сладких подарков.

На что обратить внимание

Чтобы выбрать подарок высокого качества и избежать неприятных последствий в праздник, новосибирцам посоветовали делать покупки у проверенных производителей. Покупая конфеты, обратите внимание на этикетку. На ней должны быть указаны следующие важнейшие пункты:

  • Производитель продукции;
  • Название, количество сладостей и конечная масса продукта без упаковки;
  • Срок годности (определяется по самому скоропортящемуся продукту в наборе);
  • Показатели пищевой ценности;
  • Рекомендации и ограничения;
  • Состав продукции.
Обратите внимание на производителя и место его нахожденияОбратите внимание на производителя и место его нахождения
Обратите внимание на производителя и место его нахождения. Фото: 1MI

Чего не должно быть в составе

Специалисты советуют родителям остерегаться повышенного количества сахара, жиров и вкусовых усилителей в детских сладостях. Кроме того, стоит обратить внимание на другие опасные ингредиенты и консерванты в составе. При употреблении в повышенном количестве, некоторые добавки способны вызвать аллергию, расстройство желудка, метеоризм и другие неприятные последствия. Среди них находятся следующие:

  • Бензоат натрия;
  • Сорбиновая кислота;
  • Пальмовое масло;
  • Глутамат натрия.

Данные добавки разрешены законодательно, однако крайне неполезны как для детей, так и для взрослых.

Альтернативные сладости

Рекомендуется предлагать детям более полезные альтернативы сладостей. На сегодняшний день многие маркетплейсы готовы предложить подарки с натуральным составом из сухофруктов, орехов, или на основе сахаров природного происхождения.

Тем не менее, любые сладости стоит употреблять в меру и выбирать только качественную продукцию у проверенных производителей.

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