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Posted 20 ноября, 07:05

Published 20 ноября, 07:05

Modified 20 ноября, 07:07

Updated 20 ноября, 07:07

Женщина обманывала мужчин и брала с них деньги

Женщина из Новосибирска обманула доверчивых мужчин на полмиллиона рублей

20 ноября 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney. Женщина обманывала мужчин и брала с них деньги
Жительница Новосибирска обманывала доверчивых мужчин на деньги: в полиции рассказали подробности.

Женщина знакомилась с мужчинами по соцсетям. Она вливалась к ним в доверие по переписке. Сибирячка называла вымышленное имя и применяла на себя образ безобидной дамы.

Представители сильного пола были готовы оказать любую помощь попавшей в беду возлюбленной. Она якобы теряла ключи и ей требовались деньги на работу мастера, срочно нуждалась в лекарствах и просила деньги на проезд до родного города.

Одна из жертв женщины подал заявление в полицию. Она выманила у жителя Красноярска 250 тысяч рублей. Всего на счету сибирячки четыре обманутых мужчины. Со всеми она прекращала связь и блокировала их.

Жительницу Новосибирска, которой 34 года, обвинили в мошенничестве. Ей грозит до шести лет колонии. В ее квартире нашли разные сим-карты, разные карты банков и несколько телефонов. Ранее две мошенницы выманили у пенсионера 60 млн рублей.

Видео: https://24. мвд.рф/
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