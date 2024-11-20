Женщина из Новосибирска обманула доверчивых мужчин на полмиллиона рублей

Posted 20 ноября, 07:05
Published 20 ноября, 07:05
Modified 20 ноября, 07:07
Updated 20 ноября, 07:07
Женщина знакомилась с мужчинами по соцсетям. Она вливалась к ним в доверие по переписке. Сибирячка называла вымышленное имя и применяла на себя образ безобидной дамы.
Представители сильного пола были готовы оказать любую помощь попавшей в беду возлюбленной. Она якобы теряла ключи и ей требовались деньги на работу мастера, срочно нуждалась в лекарствах и просила деньги на проезд до родного города.
Одна из жертв женщины подал заявление в полицию. Она выманила у жителя Красноярска 250 тысяч рублей. Всего на счету сибирячки четыре обманутых мужчины. Со всеми она прекращала связь и блокировала их.
Жительницу Новосибирска, которой 34 года, обвинили в мошенничестве. Ей грозит до шести лет колонии. В ее квартире нашли разные сим-карты, разные карты банков и несколько телефонов. Ранее две мошенницы выманили у пенсионера 60 млн рублей.