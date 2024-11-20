Жители Курской и Белгородской областей сэкономили полмиллиарда в рамках гумкомпании

Одним из главных направлений кампании стала доставка товаров за символический 1 рубль. Эта мера позволила сэкономить жителям приграничных регионов около 60 миллионов рублей на логистике. В реализации программы приняли участие такие компании, как Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, DPD и 5Post. Всего за три месяца жители оформили почти 400 тысяч заказов.