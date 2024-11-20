Жители Курской и Белгородской областей сэкономили полмиллиарда в рамках гумкомпании

Posted 20 ноября, 08:49
Published 20 ноября, 08:49
Modified 20 ноября, 08:51
Updated 20 ноября, 08:51
Одним из главных направлений кампании стала доставка товаров за символический 1 рубль. Эта мера позволила сэкономить жителям приграничных регионов около 60 миллионов рублей на логистике. В реализации программы приняли участие такие компании, как Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, DPD и 5Post. Всего за три месяца жители оформили почти 400 тысяч заказов.
Откуда больше всего отправлений?
Кроме того, пользователи Авито сами поддерживали инициативу, снижая цены на товары до символических 1–10 рублей.
На платформе Авито Недвижимость также появилось более 1,5 тысяч объявлений о безвозмездной аренде жилья. Эта инициатива помогла более 170 семьям, потерявшим свои дома, найти временное пристанище.
В разделе Авито Работа добавили новый фильтр «Работа с проживанием», который открыл доступ к 1,6 миллионам вакансий. Работодатели предлагали не только трудоустройство, но и помощь с жильём — либо в виде бесплатного проживания, либо в виде компенсации за аренду.
Кампания #яПомогаю стала настоящим примером народной солидарности. Жители России и Авито объединили усилия, чтобы помочь людям в сложной ситуации.