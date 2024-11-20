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Posted 20 ноября, 08:49

Published 20 ноября, 08:49

Modified 20 ноября, 08:51

Updated 20 ноября, 08:51

Доставка товаров

Жители Курской и Белгородской областей сэкономили полмиллиарда в рамках гумкомпании

20 ноября 2024, 08:49
Фото: 1MI. Доставка товаров
С августа по октябрь Авито реализовал масштабную гуманитарную кампанию #яПомогаю, направленную на помощь жителям Курской и Белгородской областей. Россияне могли оформить бесплатную доставку, а также предоставить жилье для этих регионов. Белгородцы и куряне сэкономили более 539 млн рублей.

Одним из главных направлений кампании стала доставка товаров за символический 1 рубль. Эта мера позволила сэкономить жителям приграничных регионов около 60 миллионов рублей на логистике. В реализации программы приняли участие такие компании, как Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, DPD и 5Post. Всего за три месяца жители оформили почти 400 тысяч заказов.

Откуда больше всего отправлений?

  • Москва — 269 млн рублей.
  • Санкт-Петербург — 62 млн рублей.
  • Московская область — 43 млн рублей.

Кроме того, пользователи Авито сами поддерживали инициативу, снижая цены на товары до символических 1–10 рублей.

На платформе Авито Недвижимость также появилось более 1,5 тысяч объявлений о безвозмездной аренде жилья. Эта инициатива помогла более 170 семьям, потерявшим свои дома, найти временное пристанище.

В разделе Авито Работа добавили новый фильтр «Работа с проживанием», который открыл доступ к 1,6 миллионам вакансий. Работодатели предлагали не только трудоустройство, но и помощь с жильём — либо в виде бесплатного проживания, либо в виде компенсации за аренду.

Кампания #яПомогаю стала настоящим примером народной солидарности. Жители России и Авито объединили усилия, чтобы помочь людям в сложной ситуации.

Авито продлевает доставку товаров для Курской и Белгородской областей за 1 рубль
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Недвижимость#Жилье#Гуманитарная помощь#Доставка
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