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Posted 20 ноября, 15:34

Published 20 ноября, 15:34

Modified 20 ноября, 15:36

Updated 20 ноября, 15:36

Жители Ленинска-Кузнецкого опасаются за свою безопасность из-за участившихся пожаров

20 ноября 2024, 15:34
В ночь с 7 на 8 ноября в СНТ «Приозерное» в Ленинске-Кузнецком произошел пожар. Очевидцы обнаружили бутылку с предположительно зажигательной смесью.

Автор записи в социальной сети утверждает, что в тот же день было подано заявление в полицию с жалобой на поджог. Дознаватель выехал на место и изъял вещественные доказательства, однако уголовное дело не было возбуждено. Полиция сослалась на необходимость заключения от пожарных, пишет VSE42.RU.

Эксперт пожарной части установил, что в доме не было электрических замыканий, а также отсутствовала печь. Несмотря на это, по заявлению автора, правоохранительные органы продолжают бездействовать, сообщается в соцсетях.

Также отмечается, что это не первый случай возгорания в данном районе: ранее были зафиксированы аналогичные происшествия, когда сначала сгорел дом, а затем баня.

Местные жители выражают обеспокоенность по поводу бездействия правоохранительных органов и опасаются за свою безопасность.

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