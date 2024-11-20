Жители Ленинска-Кузнецкого опасаются за свою безопасность из-за участившихся пожаров

Posted 20 ноября, 15:34
Published 20 ноября, 15:34
Modified 20 ноября, 15:36
Updated 20 ноября, 15:36
Автор записи в социальной сети утверждает, что в тот же день было подано заявление в полицию с жалобой на поджог. Дознаватель выехал на место и изъял вещественные доказательства, однако уголовное дело не было возбуждено. Полиция сослалась на необходимость заключения от пожарных, пишет VSE42.RU.
Эксперт пожарной части установил, что в доме не было электрических замыканий, а также отсутствовала печь. Несмотря на это, по заявлению автора, правоохранительные органы продолжают бездействовать, сообщается в соцсетях.
Также отмечается, что это не первый случай возгорания в данном районе: ранее были зафиксированы аналогичные происшествия, когда сначала сгорел дом, а затем баня.
Местные жители выражают обеспокоенность по поводу бездействия правоохранительных органов и опасаются за свою безопасность.