Жители Ленинска-Кузнецкого опасаются за свою безопасность из-за участившихся пожаров

Автор записи в социальной сети утверждает, что в тот же день было подано заявление в полицию с жалобой на поджог. Дознаватель выехал на место и изъял вещественные доказательства, однако уголовное дело не было возбуждено. Полиция сослалась на необходимость заключения от пожарных, пишет VSE42.RU.