Жители Новосибирска стали чаще кататься на метро — перевезено свыше 71 млн пассажиров

В 100 млрд обойдется продление веток метро в Новосибирске. Речь идет о строительстве пяти станций. Развивать подземку планируют до 2030 года. Городу выделят 350 млн на возведение станций. Сейчас проходит масштабное обновление всех вагонов, которые привезут в 2025 и 2026 году, информировала мэрия.