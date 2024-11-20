Жители Новосибирска стали чаще кататься на метро — перевезено свыше 71 млн пассажиров

Posted 20 ноября, 03:37
Published 20 ноября, 03:37
Modified 20 ноября, 03:39
Updated 20 ноября, 03:39
На подземном транспорте прокатились 71 млн 507 тысяч 856 пассажиров. Такие данные подсчитали за десять месяцев 2024 года.
Интересно, что перевозка ощутимо выросла, если сравнить с 2023 годом. Рост составил 2,6%, то есть на 1,7 млн человек.
В 100 млрд обойдется продление веток метро в Новосибирске. Речь идет о строительстве пяти станций. Развивать подземку планируют до 2030 года. Городу выделят 350 млн на возведение станций. Сейчас проходит масштабное обновление всех вагонов, которые привезут в 2025 и 2026 году, информировала мэрия.