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Posted 20 ноября, 03:37

Published 20 ноября, 03:37

Modified 20 ноября, 03:39

Updated 20 ноября, 03:39

Метро перевозит пассажиров

Жители Новосибирска стали чаще кататься на метро — перевезено свыше 71 млн пассажиров

20 ноября 2024, 03:37
Фото: atas.info. Метро перевозит пассажиров

Новосибирский метрополитен перевез 71 млн пассажиров в 2024 году

В Новосибирске подсчитали количество пассажиров, которые ездили на метро, сообщают представители подземки.

На подземном транспорте прокатились 71 млн 507 тысяч 856 пассажиров. Такие данные подсчитали за десять месяцев 2024 года.

Интересно, что перевозка ощутимо выросла, если сравнить с 2023 годом. Рост составил 2,6%, то есть на 1,7 млн человек.

В 100 млрд обойдется продление веток метро в Новосибирске. Речь идет о строительстве пяти станций. Развивать подземку планируют до 2030 года. Городу выделят 350 млн на возведение станций. Сейчас проходит масштабное обновление всех вагонов, которые привезут в 2025 и 2026 году, информировала мэрия.

Насколько вы удовлетворены качеством поездок в новосибирском метро по шкале от 1 до 5, где 5 — очень хорошо?
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Мэрия#Пассажиры#Опросы
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