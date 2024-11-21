500 миллионов рублей зависло на счетах новосибирских вкладчиков

На прошлой неделе Центробанк принял решение отозвать лицензию у новосибирского отделения «Банка БКФ» на Дмитрова. В финансовом учреждении было открыто почти 900 счетов, на которых лежало 479,9 млн руб. Об этом сообщает Infopro54 .