500 миллионов рублей зависло на счетах новосибирских вкладчиков

Posted 21 ноября, 13:13
Published 21 ноября, 13:13
Modified 21 ноября, 14:24
Updated 21 ноября, 14:24
На прошлой неделе Центробанк принял решение отозвать лицензию у новосибирского отделения «Банка БКФ» на Дмитрова. В финансовом учреждении было открыто почти 900 счетов, на которых лежало 479,9 млн руб. Об этом сообщает Infopro54 .
Большая часть вкладчиков, согласно действующему законодательству, сможет получить возмещение, не превышающее 1,4 миллиона рублей.
Напомним, банк лишился лицензии из-за нарушения законодательства. Его заподозрили в попытках легализации и отмывания доходов.
Ранее в Atas.info сообщалось о разрешении кредитования под залог нематериальных активов в Новосибирске.