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Posted 21 ноября, 13:13

Published 21 ноября, 13:13

Modified 21 ноября, 14:24

Updated 21 ноября, 14:24

Отделение банка «БКФ» в Новосибирске было лишено лицензии по решению Центробанка

500 миллионов рублей зависло на счетах новосибирских вкладчиков

21 ноября 2024, 13:13
Фото: 1MI. Отделение банка «БКФ» в Новосибирске было лишено лицензии по решению Центробанка
Банк «БКФ» в Новосибирске лишился лицензии за нарушение законодательства в сфере банковской деятельности. Суммарно на счетах в банке находилось почти полмиллиарда рублей.

На прошлой неделе Центробанк принял решение отозвать лицензию у новосибирского отделения «Банка БКФ» на Дмитрова. В финансовом учреждении было открыто почти 900 счетов, на которых лежало 479,9 млн руб. Об этом сообщает Infopro54 .

Большая часть вкладчиков, согласно действующему законодательству, сможет получить возмещение, не превышающее 1,4 миллиона рублей.

Напомним, банк лишился лицензии из-за нарушения законодательства. Его заподозрили в попытках легализации и отмывания доходов.

Центробанк отозвал лицензию у банка в Новосибирске — что с ним не так
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