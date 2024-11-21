Более 5 тысяч подключений к инфраструктуре выполнили «Россети Новосибирск»

Это лишь часть объектов региона, которые удалось и планируется обеспечить «Россети Новосибирск» надежным и бесперебойным электроснабжением. Для удобства взаимодействия с клиентами из различных отраслей компания продолжает работу по улучшению клиентских сервисов, сокращению сроков технологического присоединения и количеству этапов по подключению объектов к электрическим сетям.