Более 5 тысяч подключений к инфраструктуре выполнили «Россети Новосибирск»

Posted 21 ноября, 03:16
Published 21 ноября, 03:16
Modified 21 ноября, 03:18
Updated 21 ноября, 03:18
Процесс присоединения к электросетевой инфраструктуре на территории Новосибирской области пользуется стабильным спросом, именно он запускает дальнейшее развитие экономики и социального благополучия в регионе.
Энергетики осуществили электроснабжение самых разнообразных объектов — от промышленной зоны завода по сортировке твердых бытовых отходов в Верх-Тулинском сельсовете до целого комплекса социально значимых объектов, включая фельдшерские пункты, школы, медицинские учреждения.
В течение этого периода «Россети Новосибирск» заключили ещё 5379 контрактов. Специалистам предстоит подготовить электросети для подключения ряда значимых объектов:
Новосибирская область сохраняет стабильный рост и занимает одну из ведущих позиций по объемам строительства в Сибири. Для современного строительства необходимо надежное электроснабжение, поэтому в портфолио электросетевой компании достаточно много объектов жилой застройки. За девять месяцев уже выполнено около 40 подключений многоквартирных домов.
Это лишь часть объектов региона, которые удалось и планируется обеспечить «Россети Новосибирск» надежным и бесперебойным электроснабжением. Для удобства взаимодействия с клиентами из различных отраслей компания продолжает работу по улучшению клиентских сервисов, сокращению сроков технологического присоединения и количеству этапов по подключению объектов к электрическим сетям.