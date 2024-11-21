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Posted 21 ноября, 03:16

Published 21 ноября, 03:16

Modified 21 ноября, 03:18

Updated 21 ноября, 03:18

Объекты продолжают подключать к электричеству

Более 5 тысяч подключений к инфраструктуре выполнили «Россети Новосибирск»

21 ноября 2024, 03:16
Фото: 1MI. Объекты продолжают подключать к электричеству
В Новосибирской области за девять месяцев было проведено более 5 тысяч подключений к инфраструктуре электросетей, сообщают «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).

Процесс присоединения к электросетевой инфраструктуре на территории Новосибирской области пользуется стабильным спросом, именно он запускает дальнейшее развитие экономики и социального благополучия в регионе.

Энергетики осуществили электроснабжение самых разнообразных объектов — от промышленной зоны завода по сортировке твердых бытовых отходов в Верх-Тулинском сельсовете до целого комплекса социально значимых объектов, включая фельдшерские пункты, школы, медицинские учреждения.

Фото: «Россети Новосибирск»

В течение этого периода «Россети Новосибирск» заключили ещё 5379 контрактов. Специалистам предстоит подготовить электросети для подключения ряда значимых объектов:

  • производственная площадка Новосибирского КБК;
  • 1-го этапа комплексного развития «Территории инновационной и научно-образовательной деятельности „СмартСити-Новосибирск“;
  • производственная площадка российского производителя лекарственных средств;
  • центра доклинических исследований ФБУН ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора.

Новосибирская область сохраняет стабильный рост и занимает одну из ведущих позиций по объемам строительства в Сибири. Для современного строительства необходимо надежное электроснабжение, поэтому в портфолио электросетевой компании достаточно много объектов жилой застройки. За девять месяцев уже выполнено около 40 подключений многоквартирных домов.

Это лишь часть объектов региона, которые удалось и планируется обеспечить «Россети Новосибирск» надежным и бесперебойным электроснабжением. Для удобства взаимодействия с клиентами из различных отраслей компания продолжает работу по улучшению клиентских сервисов, сокращению сроков технологического присоединения и количеству этапов по подключению объектов к электрическим сетям.

«Россети Новосибирск» усиливают контроль за электросетями на праздники
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Электричество#РЭС#Энергетика#Россети#Электроснабжение
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