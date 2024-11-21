Бюджет ФОМС на следующие три года обеспечит увеличение объемов медицинской помощи

По данным телевидения Госдумы, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025–2027 годы утвердили с дефицитом. В 2025 году прогнозируемые доходы фонда будут достигать 4,339 трлн рублей; в 2026 году — 4,778 трлн рублей и в 2027 — 5,162 трлн рублей. Что касается запланированных расходов, они составляют соответственно 4,476 трлн рублей, 4,833 трлн рублей и 5,163 трлн рублей. В 2025 году дефицит будет равен 136,6 млрд рублей, в 2026 году — 55,4 млрд рублей и в 2027 — 0,8 млрд рублей.