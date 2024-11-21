Бюджет ФОМС на следующие три года обеспечит увеличение объемов медицинской помощи

Posted 21 ноября, 15:55
Published 21 ноября, 15:55
Modified 21 ноября, 15:55
Updated 21 ноября, 15:55
По данным телевидения Госдумы, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025–2027 годы утвердили с дефицитом. В 2025 году прогнозируемые доходы фонда будут достигать 4,339 трлн рублей; в 2026 году — 4,778 трлн рублей и в 2027 — 5,162 трлн рублей. Что касается запланированных расходов, они составляют соответственно 4,476 трлн рублей, 4,833 трлн рублей и 5,163 трлн рублей. В 2025 году дефицит будет равен 136,6 млрд рублей, в 2026 году — 55,4 млрд рублей и в 2027 — 0,8 млрд рублей.
Согласно информации, представленной председателем ФОМС Ильей Баланиным в ходе пленарного заседания в ГД РФ, новый бюджет обеспечит сохранение объемов оказания медпомощи и позволит увеличить их по самым значимым направлениям, включая оказание помощи онкобольным, сердечно-сосудистую хирургию, профмероприятия и терапию гепатита С. Эти направления напрямую влияют на снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни. Об этом сообщает «РИА Новости».
В планах у ФОМС — принять участие в софинансировании зарплат медработников и выплат за диагностику онкозаболеваний, а также обеспечить поддержку в области оказания медицинской помощи жителям новых регионов.
На оказание специализированной медпомощи в рамках базовой программы ОМС федеральным медучреждениям будет направлено 250,9 млрд рублей на 2025 год, 270,3 млрд рублей на 2026 год и 288,6 млрд рублей на 2027 год.
В числе прочего было предложено заложить в бюджет ФОМС средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470,0 миллиарда рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.