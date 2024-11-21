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Posted 21 ноября, 06:06

Published 21 ноября, 06:06

Modified 21 ноября, 06:08

Updated 21 ноября, 06:08

Солдаты могут служить со своими соотечественниками

Для новосибирцев созданы уникальные условия при заключении контракта на службу

21 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI. Солдаты могут служить со своими соотечественниками
Жители Новосибирской области, которые желают заключить контракт на военную службу, могут рассчитывать широкий спектр преимуществ: повышенные выплаты, социальная поддержка и льготы по различным направлениям.

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев напомнил, что правительством Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым принято решение о повышении региональной выплаты для подписавших в период с 15 ноября и до конца 2024 года контракт с Министерством обороны РФ. Единовременная региональная выплата выросла с 600 тыс. до 1 млн 100 тыс. рублей. Таким образом, с учетом федеральной составляющей в 400 тысяч, общая суммарная единовременная выплата для новосибирцев составит 1,5 млн рублей.

По словам Евгения Кудрявцева, для большинства жителей Новосибирска, которые подписали контракт на военную службу, деньги не стоят на первом месте. В военкоматах Новосибирской области всегда найдется много людей, готовых помочь отечеству в трудный период. Особенно пользуется спросом возможность служить со своими земляками. Как отметил военком, в подразделениях, где есть родственники или соотечественники, служить проще, находить общий язык легче, а товарищество проявляется намного быстрее.

«В 2024 году создали несколько подразделений, одно из них — это батальон охраны освобождённых территорий. И в ближайших планах есть создание ещё одного подразделения, которое будет комплектоваться из жителей Новосибирской области», — заявил Евгений Кудрявцев.

На все вопросы о заключении контракта ответят быстро в любом военном комиссариате в районах Новосибирской области. Более подробную информацию о военной службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.

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