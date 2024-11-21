Для новосибирцев созданы уникальные условия при заключении контракта на службу

По словам Евгения Кудрявцева, для большинства жителей Новосибирска, которые подписали контракт на военную службу, деньги не стоят на первом месте. В военкоматах Новосибирской области всегда найдется много людей, готовых помочь отечеству в трудный период. Особенно пользуется спросом возможность служить со своими земляками. Как отметил военком, в подразделениях, где есть родственники или соотечественники, служить проще, находить общий язык легче, а товарищество проявляется намного быстрее.