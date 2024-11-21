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Posted 21 ноября, 07:21

Published 21 ноября, 07:21

Modified 21 ноября, 07:23

Updated 21 ноября, 07:23

Эксперт высказался об идее страхования от наезда самоката

21 ноября 2024, 07:21
Эксперт в области страхования Вадим Горко выразил свое мнение относительно заявления компании «Юрент»о «бесплатном страховании» для всех пешеходов, пострадавших от столкновений с её электросамокатами на тротуарах.

ЭКак пишет «Ридус», Горко отметил, что даже несмотря на привлекательные условия, предложенные «Юрентом» — выплаты пострадавшему до 100 тысяч рублей в зависимости от степени травмы — массовых попыток мошенничества не стоит ожидать. По его словам, никто не бросается под автомобили, так почему же кто-то должен бросаться под самокаты? Эксперт также добавил, что ему хотелось бы видеть снижение числа электрических самокатов в пешеходных зонах, поскольку люди уже боятся гулять по тротуарам.

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