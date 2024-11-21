Эксперт высказался об идее страхования от наезда самоката

ЭКак пишет «Ридус», Горко отметил, что даже несмотря на привлекательные условия, предложенные «Юрентом» — выплаты пострадавшему до 100 тысяч рублей в зависимости от степени травмы — массовых попыток мошенничества не стоит ожидать. По его словам, никто не бросается под автомобили, так почему же кто-то должен бросаться под самокаты? Эксперт также добавил, что ему хотелось бы видеть снижение числа электрических самокатов в пешеходных зонах, поскольку люди уже боятся гулять по тротуарам.