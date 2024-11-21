Эксперты «Домклик» раскрыли секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

Posted 21 ноября, 07:09
Published 21 ноября, 07:09
Modified 21 ноября, 07:09
Updated 21 ноября, 07:09
Для того чтобы объявление стало более привлекательным для потенциальных арендаторов, необходимо учитывать ряд рекомендаций, пишет newsnn.ru.
Прежде всего значение имеют качественные фотографии, которые должны привлечь внимание потенциальных гостей. Хорошие снимки не только увеличивают интерес, но и способствуют доверию к арендодателю. Согласно статистике «Домклик24», арендаторы готовы платить на 30% больше за опрятное и привлекательное жилье, чем за квартиры по низкой цене.
Следующий важный момент — это дата и время. Аналитика «Домклик24» показывает, что актуальность информации крайне важна для гостей. С помощью календаря доступности арендатор увидит только те квартиры, которые свободны на нужные даты, а стоимость проживания можно будет рассчитать автоматически в зависимости от тарифов, что избавляет от необходимости постоянных звонков для уточнений.
И наконец, в-третьих, важно, чтобы текст объявления был захватывающим. Никакой лишней информации — всё должно быть тщательно продумано и максимально информативно, чтобы привлечь интерес и удержать внимание потенциальных арендаторов. Как рекомендуют специалисты из «Домклик24», объявление о краткосрочной аренде должно быть лаконичным, без грамматических ошибок и без воды.
Соблюдая эти рекомендации, хозяева квартир могут быть уверены, что их жильё не останется пустым, утверждают эксперты «Домклик24». «Уже вскоре могут появиться постоянные клиенты, а также те, кто последует совету знакомого либо прочитает отзывы», — обращают внимание аналитики, ссылаясь на опыт сервиса онлайн-бронирования квартир.
Однако арендодателям следует помнить, что краткосрочная аренда требует определённых затрат для создания уюта в квартире. К основным статьям расходов относится туалетная бумага, на которой не стоит экономить, а также мыло, чай, кофе, сахар и соль для гостей. Также потребуется приобрести набор постельного белья, подушки, одеяла и полотенца. Не забудьте учесть комиссию за размещение объявления на онлайн-платформе и уплату налогов.