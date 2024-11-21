Эксперты «Домклик» раскрыли секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

Следующий важный момент — это дата и время. Аналитика «Домклик24» показывает, что актуальность информации крайне важна для гостей. С помощью календаря доступности арендатор увидит только те квартиры, которые свободны на нужные даты, а стоимость проживания можно будет рассчитать автоматически в зависимости от тарифов, что избавляет от необходимости постоянных звонков для уточнений.