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Posted 21 ноября, 01:48

Published 21 ноября, 01:48

Modified 21 ноября, 01:50

Updated 21 ноября, 01:50

Поезд врезался в грузовик

Грузовой поезд снес грузовик в Новосибирской области

21 ноября 2024, 01:48
Фото: 1MI. Поезд врезался в грузовик
В Новосибирской области произошло ДТП с поездом и грузовым автомобилем, подробности дали в ЗСЖД.

Случилось все в дневное время 20 ноября. На перегоне со стороны Изынского до Буготака произошло транспортное происшествие. Грузовик выехал на ж/д пути переезда и не заметил поезд.

Машинист экстренно нажал на тормоз, однако это не помогло. Дистанция была слишком небольшой. Грузовой состав и машина врезались.

Обошлось без пострадавших. Водитель выбрался из грузовика и спешно покинул место ДТП. На проезд поездов инцидент никак не повлиял.

Недавно мимо Новосибирска проехал поезд Дедушки Мороза — раньше Нового года. Также опоздавшего на поезд пассажира оштрафовали. Тем временем область заняла пятое место по спросу на электрички в РФ.

Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем ФСИН под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Поезд#Грузовик#Тогучинский район
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