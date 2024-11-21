Грузовой поезд снес грузовик в Новосибирской области

Posted 21 ноября, 01:48
Published 21 ноября, 01:48
Modified 21 ноября, 01:50
Updated 21 ноября, 01:50
Случилось все в дневное время 20 ноября. На перегоне со стороны Изынского до Буготака произошло транспортное происшествие. Грузовик выехал на ж/д пути переезда и не заметил поезд.
Машинист экстренно нажал на тормоз, однако это не помогло. Дистанция была слишком небольшой. Грузовой состав и машина врезались.
Обошлось без пострадавших. Водитель выбрался из грузовика и спешно покинул место ДТП. На проезд поездов инцидент никак не повлиял.
Недавно мимо Новосибирска проехал поезд Дедушки Мороза — раньше Нового года. Также опоздавшего на поезд пассажира оштрафовали. Тем временем область заняла пятое место по спросу на электрички в РФ.