Как выбрать лопату для уборки снега

1. Ручка должна быть удобной, чтобы не вызывать дискомфорта во время работы. Из-за слишком короткой ручки вы будете вынуждены чаще наклоняться, что приведет к быстрой усталости и даже возможным травмам спины. При этом слишком длинная ручка может быть неудобной для работы в ограниченных пространствах.