Какой день 21 ноября в России и мире — что отмечаем

Posted 20 ноября, 21:02
Published 20 ноября, 21:02
Modified 20 ноября, 21:02
Updated 20 ноября, 21:02
Учреждён ООН в 1996 году, Всемирный день телевидения подчеркивает роль этого медиа в информировании, просвещении и объединении общества. Несмотря на растущее влияние интернета, телевидение остается символом связи и массовой коммуникации. Этот день — профессиональный праздник для журналистов, режиссеров, технических специалистов и всех, кто работает в телепроизводстве.
С 2000 года в России официально отмечают День работников налоговых органов. Этот праздник подчеркивает значимость налоговой системы для экономики страны. Сегодня Федеральная налоговая служба активно внедряет цифровые технологии, облегчая процесс взаимодействия между государством и налогоплательщиками.
Появившийся в 1973 году праздник посвящён идее мира и доброжелательности. Его инициаторы предложили людям со всего мира отправлять приветствия друг другу как символ единства и отказа от конфликтов. Сегодня это повод напомнить о важности простого, но такого важного жеста — приветствия.
Этот праздник посвящён памяти Архангела Михаила, возглавляющего ангельские воинства. Михаил — символ борьбы с злом и защиты веры. В этот день в храмах проходят богослужения, а верующие обращаются к Архангелу с молитвами о защите и помощи.
На Руси праздник Архангела Михаила считался днём завершения всех сельскохозяйственных работ. Вечера этого дня посвящались семейным застольям, в которых участвовали все поколения. Главными угощениями были пироги, квас и мясные блюда.
Особенно важно в этот день сохранять мир в семье и избегать конфликтов. Считалось, что любое недоразумение, возникшее на Михаила, будет тянуться долго.
Сегодня поздравления с именинами принимают обладатели следующих имён: