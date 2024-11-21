Какой день 21 ноября в России и мире — что отмечаем

Учреждён ООН в 1996 году, Всемирный день телевидения подчеркивает роль этого медиа в информировании, просвещении и объединении общества. Несмотря на растущее влияние интернета, телевидение остается символом связи и массовой коммуникации. Этот день — профессиональный праздник для журналистов, режиссеров, технических специалистов и всех, кто работает в телепроизводстве.