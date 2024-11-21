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Posted 20 ноября, 21:02

Published 20 ноября, 21:02

Modified 20 ноября, 21:02

Updated 20 ноября, 21:02

Народные гуляния

Какой день 21 ноября в России и мире — что отмечаем

20 ноября 2024, 21:02
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Народные гуляния
21 ноября — насыщенная и многогранная дата. Этот день включает в себя международные торжества, профессиональные праздники и церковные события. Особое место занимают традиции, приметы и обычаи, которые сопровождают этот день в разных уголках мира.

Праздники в Росси и мире

Всемирный день телевидения

Учреждён ООН в 1996 году, Всемирный день телевидения подчеркивает роль этого медиа в информировании, просвещении и объединении общества. Несмотря на растущее влияние интернета, телевидение остается символом связи и массовой коммуникации. Этот день — профессиональный праздник для журналистов, режиссеров, технических специалистов и всех, кто работает в телепроизводстве.

Пульт от телевизораПульт от телевизора
Пульт от телевизора. Фото: 1MI

День налоговика в России

С 2000 года в России официально отмечают День работников налоговых органов. Этот праздник подчеркивает значимость налоговой системы для экономики страны. Сегодня Федеральная налоговая служба активно внедряет цифровые технологии, облегчая процесс взаимодействия между государством и налогоплательщиками.

Налоговый кодексНалоговый кодекс
Налоговый кодекс. Фото: 1MI

Всемирный день приветствий

Появившийся в 1973 году праздник посвящён идее мира и доброжелательности. Его инициаторы предложили людям со всего мира отправлять приветствия друг другу как символ единства и отказа от конфликтов. Сегодня это повод напомнить о важности простого, но такого важного жеста — приветствия.

Мужское рукопожаитиеМужское рукопожаитие
Мужское рукопожаитие. Фото: 1MI

Церковные праздники

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Этот праздник посвящён памяти Архангела Михаила, возглавляющего ангельские воинства. Михаил — символ борьбы с злом и защиты веры. В этот день в храмах проходят богослужения, а верующие обращаются к Архангелу с молитвами о защите и помощи.

Михайлов день на Руси

На Руси праздник Архангела Михаила считался днём завершения всех сельскохозяйственных работ. Вечера этого дня посвящались семейным застольям, в которых участвовали все поколения. Главными угощениями были пироги, квас и мясные блюда.

Архангел МихаилАрхангел Михаил
Архангел Михаил. Фото: Икона

Приметы 21 ноября

  • Иней на траве — к суровой зиме.
  • Туман утром — к скорому потеплению.
  • Ясная погода — зима будет морозной.
  • Мокрый снег — к дождливой весне.

Особенно важно в этот день сохранять мир в семье и избегать конфликтов. Считалось, что любое недоразумение, возникшее на Михаила, будет тянуться долго.

Иней на веткеИней на ветке
Иней на ветке. Фото: 1MI

Именины 21 ноября

Сегодня поздравления с именинами принимают обладатели следующих имён:

  • Михаил — в честь Архангела Михаила.
  • Марта — символ нежности и заботы.
  • Павел — имя, олицетворяющее скромность и трудолюбие.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздники#Традиции#Приметы#Народные приметы
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