Концессионер не достроит школы в Новосибирске

Posted 21 ноября, 14:02
Published 21 ноября, 14:02
Modified 21 ноября, 15:01
Updated 21 ноября, 15:01
В 2021 году министерством образования и ООО «Школа на Николая Сотникова» были заключены соглашения на строительство шести школ в Новосибирске. Новые учебные заведения почти на 6 тыс. обучающихся должны были появиться еще в конце 2023 года.
Госстройнадзор выявил серьезные нарушения в фундаменте объектов, из-за чего они не были сданы в срок. В мае 2024 года учредитель компании Отто Сопроненко был арестован по подозрению в мошенничестве.
Представитель прокуратуры, Инна Чумакова, заявила, что данная компания не выполнит свои обязательства. Тем не менее, при поддержке регионального Правительства, школы планируется достроить.
По заключенным соглашениям строителю выплатили грант в 3 млрд руб. Инвестиции в строительство превысили 8 млрд руб. Сейчас следствием устанавливается точная сумма ущерба.