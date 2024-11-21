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Posted 21 ноября, 14:02

Published 21 ноября, 14:02

Modified 21 ноября, 15:01

Updated 21 ноября, 15:01

Концессионер не достроит школы в Новосибирске

Концессионер не достроит школы в Новосибирске

21 ноября 2024, 14:02
Фото: 1MI. Концессионер не достроит школы в Новосибирске
Компания, заключившая конфессиональные соглашения на строительство школ в Новосибирске, не достроит их. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2021 году министерством образования и ООО «Школа на Николая Сотникова» были заключены соглашения на строительство шести школ в Новосибирске. Новые учебные заведения почти на 6 тыс. обучающихся должны были появиться еще в конце 2023 года.

Госстройнадзор выявил серьезные нарушения в фундаменте объектов, из-за чего они не были сданы в срок. В мае 2024 года учредитель компании Отто Сопроненко был арестован по подозрению в мошенничестве.

Представитель прокуратуры, Инна Чумакова, заявила, что данная компания не выполнит свои обязательства. Тем не менее, при поддержке регионального Правительства, школы планируется достроить.

По заключенным соглашениям строителю выплатили грант в 3 млрд руб. Инвестиции в строительство превысили 8 млрд руб. Сейчас следствием устанавливается точная сумма ущерба.

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