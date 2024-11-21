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Posted 21 ноября, 05:34

Published 21 ноября, 05:34

Modified 21 ноября, 05:36

Updated 21 ноября, 05:36

Проект готовили несколько месяцев

Кредиты под залог нематериальных активов начнут выдавать в Новосибирской области

21 ноября 2024, 05:34
Фото: 1MI. Проект готовили несколько месяцев
Региональные власти готовы субсидировать ставку по кредитам под залог нематериальных активов для компаний креативного и технологического сектора: соответствующее решение принял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Подготовка проекта заняла не один месяц. Как отметил губернатор, креативные индустрии имеют кроссотраслевой и междисциплинарный характер, а значит и проекты в этой сфере подразумевают тесное взаимодействие множества государственных и частных игроков.

«Особенно это касается таких сложных, но очень нужных начинаний, как пилот по кредитованию под залог интеллектуальных прав. Нам было важно обеспечить бесшовный переход между банками, гарантийным фондом, профильными ведомствами и региональным депозитарием. Участие в этом контуре даст инновационным компаниям доступ к дешевому финансированию, в котором они так нуждаются, а кредитным организациям даст надежные гарантии возврата средств», — подытожил Андрей Травников.

Проект реализуют при поддержке Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). В настоящий момент дорабатывается нормативная база, уточняется порядок выдачи займов, формируется бюджет и создается комиссия по отбору оценщиков. Уже определен оператор регионального депозитария результатов интеллектуальной деятельности «Сделано в Новосибирской области». Данные шаги стали результатом совместной работы региональных министерств, институтов развития и Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности.

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В Новосибирской области, которая на протяжении последних лет лидирует по развитию IT-отрасли наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, работают более 5000 компаний креативных индустрий. Наращивая нематериальные активы, предприниматели остро нуждаются в инструментах снижения транзакционных издержек на управление и распоряжение интеллектуальными правами.

Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский, у региона появляется как раз такой инструмент — депозитарий результатов интеллектуальной деятельности и прав на них. По плану, управлять депозитарием будет Новосибирский областной инновационный фонд, подведомственный министерству науки и инноваций НСО.

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«В регионе он выполняет функцию единого окна для всех участников технологического сектора экономики. Депозитарий сделает новосибирские компании еще более заметными на федеральном рынке интеллектуальных прав, а местные власти получат удобный инструмент статистического наблюдения за креативным и технологическим сектором, в том числе — для оценки эффективности господдержки инноваций и творчества», — отметил Андрей Кричевский.

Развитие кредитования под залог нематериальных активов — одно из приоритетных направлений сотрудничества, в котором со стороны областной власти участвуют министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, министерство науки и инновационной политики, Гарантийный фонд Новосибирской области и Технопарк Академгородка.

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