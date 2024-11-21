Кредиты под залог нематериальных активов начнут выдавать в Новосибирской области

В Новосибирской области, которая на протяжении последних лет лидирует по развитию IT-отрасли наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, работают более 5000 компаний креативных индустрий. Наращивая нематериальные активы, предприниматели остро нуждаются в инструментах снижения транзакционных издержек на управление и распоряжение интеллектуальными правами.



Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский, у региона появляется как раз такой инструмент — депозитарий результатов интеллектуальной деятельности и прав на них. По плану, управлять депозитарием будет Новосибирский областной инновационный фонд, подведомственный министерству науки и инноваций НСО.