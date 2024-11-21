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Posted 21 ноября, 10:52

Published 21 ноября, 10:52

Modified 21 ноября, 10:53

Updated 21 ноября, 10:53

Минпромторг прокомментировал жалобу на цены в поселковых магазинах Кузбасса

21 ноября 2024, 10:52
В министерстве промышленности и торговли Кузбасса ответили на вопрос о ценах в поселковых магазинах, которые, по мнению сельчан, завышены.

Жительница поселка Калачево в Прокопьевском муниципальном округе пожаловалась губернатору Кузбасса на цены в поселковых магазинах. У жителей небольших населенных пунктов, как правило, нет выбора, где покупать товары, чем пользуются продавцы, пишет VSE42.RU.

— Почему нет никакого контроля? Что придумали в своих головах, то на ценниках и пишут, — рассказала сельчанка.

Как пояснил официальный представитель министерства промышленности и торговли Кемеровской области, по закону цены не подлежат государственному регулированию. Продавцы формируют их самостоятельно, учитывая цены поставщиков и производителей. Отмечается, что стоимость может расти из-за увеличения спроса, сезонного фактора и других причин.

— На основе данных Кемеровостата и РЭК Кузбасса проводится анализ средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В случае выявления необоснованного роста цен информация направляется в Кемеровское УФАС и органы прокуратуры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане также могут обращаться по поводу необоснованного роста цен в УФАС.

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