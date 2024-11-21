Минпромторг прокомментировал жалобу на цены в поселковых магазинах Кузбасса

Posted 21 ноября, 10:52
Published 21 ноября, 10:52
Modified 21 ноября, 10:53
Updated 21 ноября, 10:53
Жительница поселка Калачево в Прокопьевском муниципальном округе пожаловалась губернатору Кузбасса на цены в поселковых магазинах. У жителей небольших населенных пунктов, как правило, нет выбора, где покупать товары, чем пользуются продавцы, пишет VSE42.RU.
— Почему нет никакого контроля? Что придумали в своих головах, то на ценниках и пишут, — рассказала сельчанка.
Как пояснил официальный представитель министерства промышленности и торговли Кемеровской области, по закону цены не подлежат государственному регулированию. Продавцы формируют их самостоятельно, учитывая цены поставщиков и производителей. Отмечается, что стоимость может расти из-за увеличения спроса, сезонного фактора и других причин.
— На основе данных Кемеровостата и РЭК Кузбасса проводится анализ средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В случае выявления необоснованного роста цен информация направляется в Кемеровское УФАС и органы прокуратуры, — говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане также могут обращаться по поводу необоснованного роста цен в УФАС.