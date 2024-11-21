Минпромторг прокомментировал жалобу на цены в поселковых магазинах Кузбасса

Как пояснил официальный представитель министерства промышленности и торговли Кемеровской области, по закону цены не подлежат государственному регулированию. Продавцы формируют их самостоятельно, учитывая цены поставщиков и производителей. Отмечается, что стоимость может расти из-за увеличения спроса, сезонного фактора и других причин.