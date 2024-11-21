Новосибирский депутат назвал отток мигрантов вредным для экономики

В Новосибирскую область стали меньше приезжать мигранты, о чем свидетельствует статистика: в 2024 году в регион прибыло на 2,5 тысячи мигрантов меньше, чем в 2023 году. Депутат Ренат Сулейманов поднял вопрос о том, насколько влияют мигранты на экономику Новосибирской области. По его словам, сейчас регион испытывает нехватку рабочей силы, тем не менее трудоустройство приезжих должно быть «четко отрегулировано».