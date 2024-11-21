Новосибирский депутат назвал отток мигрантов вредным для экономики

Posted 21 ноября, 15:02
Published 21 ноября, 15:02
Modified 21 ноября, 15:37
Updated 21 ноября, 15:37
В Новосибирскую область стали меньше приезжать мигранты, о чем свидетельствует статистика: в 2024 году в регион прибыло на 2,5 тысячи мигрантов меньше, чем в 2023 году. Депутат Ренат Сулейманов поднял вопрос о том, насколько влияют мигранты на экономику Новосибирской области. По его словам, сейчас регион испытывает нехватку рабочей силы, тем не менее трудоустройство приезжих должно быть «четко отрегулировано».
Депутат отметил, что нехватка рабочей силы опасна для экономики, поэтому полностью отказаться от труда мигрантов невозможно. Вместе с тем, он упомянул о существующих проблемах, таких как необеспечение работодателем жильем приезжих или несоблюдение условий труда.
Напомним, ранее в Новосибирске мигрантам запретили работать в такси и детских садах.