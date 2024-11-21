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Posted 21 ноября, 15:02

Published 21 ноября, 15:02

Modified 21 ноября, 15:37

Updated 21 ноября, 15:37

Депутат от Новосибирской области прокомментировал влияние мигрантов на экономику

Новосибирский депутат назвал отток мигрантов вредным для экономики

21 ноября 2024, 15:02
Фото: 1MI. Депутат от Новосибирской области прокомментировал влияние мигрантов на экономику

Депутат от Новосибирской области прокомментировал влияние мигрантов на экономику

Ренат Сулейманов выразил беспокойство по поводу оттока мигрантов из региона. Он поставил вопрос о влиянии труда мигрантов на экономику и необходимость урегулирования их проживания и деятельности.

В Новосибирскую область стали меньше приезжать мигранты, о чем свидетельствует статистика: в 2024 году в регион прибыло на 2,5 тысячи мигрантов меньше, чем в 2023 году. Депутат Ренат Сулейманов поднял вопрос о том, насколько влияют мигранты на экономику Новосибирской области. По его словам, сейчас регион испытывает нехватку рабочей силы, тем не менее трудоустройство приезжих должно быть «четко отрегулировано».

Депутат отметил, что нехватка рабочей силы опасна для экономики, поэтому полностью отказаться от труда мигрантов невозможно. Вместе с тем, он упомянул о существующих проблемах, таких как необеспечение работодателем жильем приезжих или несоблюдение условий труда.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Сибирь#Работа#Миграционное законодательство
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