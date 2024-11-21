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Posted 21 ноября, 08:05

Published 21 ноября, 08:05

Modified 21 ноября, 08:07

Updated 21 ноября, 08:07

Военный в палаточном лагере

Новосибирский психолог объяснила возможные мотивы дезертиров в Коченево

21 ноября 2024, 08:05
Фото: 1MI. Военный в палаточном лагере
Массовый побег из военной части в поселке Коченево под Новосибирском продолжает вызывать общественный интерес. Десять солдат, устроив погром в казарме, покинули территорию части на такси. Их ловили несколько дней. Специалиста объяснила, в чем могла быть причина такого поведения.

Новосибирский психолог София Головко объяснила, что могло двигать военнослужащими и какие личностные особенности могли повлиять на их поведение. По словам специалиста, служба в армии предъявляет жесткие требования к характеру человека.

«Военный должен быть дисциплинированным и обладать сильным черно-белым мышлением. Это человек с устойчивыми установками, которых сложно поколебать. Эмоциональность в этом случае только мешает, — отмечает психолог. — Возможно, это люди должны быть в чем-то ригидные [прим. ред. твердые, неподатливые], то есть установки должны быть довольно сильными, их должно быть сложно преломить».

Эти черты позволяют солдатам сохранять устойчивость к стрессу и следовать приказам. Однако, если в армию попадает человек с высоким уровнем эмоциональности, склонностью к бунту или нестабильным психоэмоциональным состоянием, система может начать ломаться.

«Если условно отправить в казарму страстного поэта или очень эмоционального человека, рано или поздно он может не выдержать, устроить протест или просто сорваться», — объясняет эксперт.

Психолог считает, что побег мог быть следствием эмоционального или психологического выгорания. Ранее депутат Ростислав Антонов заявил, что все дезертиры должны понести уголовную ответственность, несмотря на то, какие мотивы ими двигали.

Напомним, побег 10 солдат произошел из военной части в Коченево 12 ноября. До этого они разгромили второй этаж казармы, сели в такси и уехали. Предполагается, что взбунтоваться они могли из-за того, что у них что-то якобы конфисковали. После побега местные жители заметили патрули правоохранительных органов.

Сообщалось, что ранее все они уже покидали военную часть. Возраст беглецов варьируется от 19 до 44 лет. Среди них есть уроженцы Красноярского края, Новосибирской и Томской областей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Армия#Побег#Коченево#Стресс#Психология#Военная часть
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