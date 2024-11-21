Новосибирский психолог объяснила возможные мотивы дезертиров в Коченево

«Военный должен быть дисциплинированным и обладать сильным черно-белым мышлением. Это человек с устойчивыми установками, которых сложно поколебать. Эмоциональность в этом случае только мешает, — отмечает психолог. — Возможно, это люди должны быть в чем-то ригидные [прим. ред. твердые, неподатливые], то есть установки должны быть довольно сильными, их должно быть сложно преломить».