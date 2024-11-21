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Posted 21 ноября, 08:02

Published 21 ноября, 08:02

Modified 21 ноября, 08:04

Updated 21 ноября, 08:04

Депутаты единогласно одобрили законопроект в первом чтении

Новосибирское Заксобрание приняло закон об областном бюджете-2025

21 ноября 2024, 08:02
Фото: nso.ru. Депутаты единогласно одобрили законопроект в первом чтении
Проект закона о бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов принят единогласно в первом чтении.

В главном финансовом документе региона заложено выполнение социальных обязательств и максимально полное участие нашей области во всех федеральных программах и национальных проектах.

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты регионального бюджета.

«Сегодня главный вызов, с которым мы сталкиваемся — рост стоимости финансовых ресурсов из-за высокой ставки Центробанка РФ, дорогие кредиты для подрядчиков, дорогие средства для финансирования дефицита областного бюджета. Поэтому главные приоритеты — социальные обязательства: зарплаты и пособия с учётом индексации. Второе — максимально полное участие области во всех федеральных программах и нацпроектах. Третий приоритет — качественное завершение всех начатых объектов строительства и ремонта», — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников также обозначил особенность бюджета на 2025 год — впервые в истории Новосибирская область становится бездотационным субъектом Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков в видеообращении отметил, что экономика нашей области уже несколько лет подряд растёт хорошими темпами и озвучил объём средств, который получит регион из федерального бюджета:

— выделяются более 5,5 млрд рублей на три года на продолжение строительства детского реабилитационного центра.

 — почти 9,5 млрд на три года предусматривается на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачёво». На Чуйский тракт выделяется более 3 млрд рублей на три года.

— более 2,3 млрд рублей в следующие два года будут выделены на строительство кампуса мирового уровня НГУ. Еще один важнейший, не только для Новосибирска, но и для всей России объект — СКИФ. На его строительство заложено более 3,5 млрд рублей в 2025 году.

— предусмотрено почти 30 миллиардов рублей межбюджетных трансфертов.

— на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог заложено почти 6 млрд рублей

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