Новосибирское Заксобрание приняло закон об областном бюджете-2025

— более 2,3 млрд рублей в следующие два года будут выделены на строительство кампуса мирового уровня НГУ. Еще один важнейший, не только для Новосибирска, но и для всей России объект — СКИФ. На его строительство заложено более 3,5 млрд рублей в 2025 году.