Ноябрь 2024 бьет все рекорды: в конце месяца станет аномально тепло

Posted 21 ноября, 03:07
Published 21 ноября, 03:07
Modified 21 ноября, 03:09
Updated 21 ноября, 03:09
Температура в ноябре 2024 года бьет все рекорды. Месяц оказался аномально теплым, если сравнить с другими годами. Иногда в ноябре было -25, а сегодня максимум ждет -6 днем и -11 ночью.
В последний день месяца потеплеет и вовсе до -4. При этом осадков практически не ожидается. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода». Первая декада декабря тоже будет теплой.
Сайт gismeteo передает, что 22 и 23 числа потеплеет до нулевой отметки. Затем, температура воздуха каждый день не превысит +6 днем и -10…-14 ночью. Самым холодным днем в ноябре станет 29 число, когда похолодает до -9, информирует world-weather.