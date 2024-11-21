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Posted 21 ноября, 03:07

Published 21 ноября, 03:07

Modified 21 ноября, 03:09

Updated 21 ноября, 03:09

В регионе не холодно

Ноябрь 2024 бьет все рекорды: в конце месяца станет аномально тепло

21 ноября 2024, 03:07
Фото: atas.info. В регионе не холодно

Жителей Новосибирска предупредили об аномально теплом конце ноября

В Новосибирской области ноябрь стал теплым месяцем: синоптики предупредили о потеплении.

Температура в ноябре 2024 года бьет все рекорды. Месяц оказался аномально теплым, если сравнить с другими годами. Иногда в ноябре было -25, а сегодня максимум ждет -6 днем и -11 ночью.

В последний день месяца потеплеет и вовсе до -4. При этом осадков практически не ожидается. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода». Первая декада декабря тоже будет теплой.

Сайт gismeteo передает, что 22 и 23 числа потеплеет до нулевой отметки. Затем, температура воздуха каждый день не превысит +6 днем и -10…-14 ночью. Самым холодным днем в ноябре станет 29 число, когда похолодает до -9, информирует world-weather.

Морозы и гололед ждут сибиряков — погода в ноябре
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Тепло#Похолодание
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