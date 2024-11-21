Около 26% россиян намерены подрабатывать в предновогодний период или в праздники

Posted 21 ноября, 05:43
Published 21 ноября, 05:43
Modified 21 ноября, 05:43
Updated 21 ноября, 05:43
По данным исследования, которые есть в распоряжении RT, около 26% респондентов намерены подрабатывать в этот период, а ещё 37% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений.
Отмечается, что чаще всего о точных планах на подработку в этот период сообщали молодые люди в возрасте 18—24 лет (35%) и 25—34 лет (31%), а также респонденты в возрастной группе 35—44 лет (28%).
В то же время 29% участников опроса точно не планируют работать в новогодние праздники, объяснили эксперты.
«Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказывали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR (52% опрошенных), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%), а также сотрудники автомобильного бизнеса (44%)», — подчёркивается в исследовании.
Среди наиболее распространённых сфер для праздничной подработки россияне выделили упаковку подарков (16%), ремонт и строительство (12%), творческие направления — дизайн, копирайтинг, фотография и другие (12%), онлайн-торговлю (11%), а также работу в сегменте доставки и логистики (11%).
Как выяснили аналитики, основные причины, побуждающие россиян заниматься подработкой в это время, — желание накопить деньги на личные цели или отпуск (44%), дополнительный заработок на подарки и праздничные расходы (42%), а также желание использовать свободное время с пользой (23%).
Всего в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.