Опасное мясо и рыбу изъяли на Чкаловском рынке Новосибирска

Posted 21 ноября, 15:22
Published 21 ноября, 15:22
Modified 21 ноября, 17:39
Updated 21 ноября, 17:39
Накануне сотрудники мэрии и МВД провели рейд в Дзержинском районе. На Чкаловском рынке проверяющие изъяли у продавцов около 90 кг мяса и рыбы, которые они предлагали покупателям прямо из багажников автомобилей.
Изъятые продукты отправили на склад временного хранения. Предприниматели заплатят штраф за несанкционированную торговлю.
Новосибирцам напомнили, что безопаснее всего покупать мясную и рыбную продукцию у проверенных производителей. Непроверенный товар может оказаться опасным для здоровья, спровоцировать расстройство желудка или стать причиной заражения ботулизмом, описторхозом, дифиллоботриозом и другими заболеваниями.
Ранее сообщалось об увеличении инфляции в Новосибирской области и возможности установления ограничений цен на продукты.