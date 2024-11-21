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Posted 21 ноября, 15:22

Published 21 ноября, 15:22

Modified 21 ноября, 17:39

Updated 21 ноября, 17:39

В Новосибирске у уличных продавцов изъяли 90 кг несанкционированного мяса и рыбы

Опасное мясо и рыбу изъяли на Чкаловском рынке Новосибирска

21 ноября 2024, 15:22
Фото: 1MI. В Новосибирске у уличных продавцов изъяли 90 кг несанкционированного мяса и рыбы

В Новосибирске у уличных продавцов изъяли 90 кг несанкционированного мяса и рыбы

Рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли, прошли в Дзержинском районе. Проверяющие изъяли у уличных продавцов потенциально опасные продукты — мясо и рыбу.

Накануне сотрудники мэрии и МВД провели рейд в Дзержинском районе. На Чкаловском рынке проверяющие изъяли у продавцов около 90 кг мяса и рыбы, которые они предлагали покупателям прямо из багажников автомобилей.

Изъятые продукты отправили на склад временного хранения. Предприниматели заплатят штраф за несанкционированную торговлю.

Новосибирцам напомнили, что безопаснее всего покупать мясную и рыбную продукцию у проверенных производителей. Непроверенный товар может оказаться опасным для здоровья, спровоцировать расстройство желудка или стать причиной заражения ботулизмом, описторхозом, дифиллоботриозом и другими заболеваниями.

Ранее сообщалось об увеличении инфляции в Новосибирской области и возможности установления ограничений цен на продукты.

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