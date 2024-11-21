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Posted 21 ноября, 01:28

Published 21 ноября, 01:28

Modified 21 ноября, 01:30

Updated 21 ноября, 01:30

Сын живет с отцом

Павел Прилучный показал на публику, как он проводит время с отобранным сыном

21 ноября 2024, 01:28
Фото: соцсети. Сын живет с отцом

Актер из Новосибирска Прилучный показал подписчикам времяпровождение с сыном

Новосибирский актер Павел Прилучный всячески в соцсетях показывает публике, как ему хорошо проводить время с сыном.

Споры по поводу алиментов и детей между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце не утихают до сих пор. Бывшие супруги борются в суде за место проживания несовершеннолетних. Старший сын Тимофей с лета живет с отцом и не хочет видеть мать. Мальчик даже отписался от Агаты во всех соцсетях.

Прилучный практически каждый день демонстрирует прекрасную жизнь с сыном. Он показывает подписчикам, что мальчику хорошо с ним живется. Недавно он сводил его в барбершоп и прокатился на машине.

Фото: соцсети

Актеры развелись еще четыре года назад. Мирного расхода у них не получилось. Спустя два года Павел женился на Зепюр Брутян, через год у них родился сын Микаэль. Сейчас они живут вместе с Тимофеем, а Агата иногда выкладывает трогательные видео с ним в соцсети.

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