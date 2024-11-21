Павел Прилучный показал на публику, как он проводит время с отобранным сыном

Актеры развелись еще четыре года назад. Мирного расхода у них не получилось. Спустя два года Павел женился на Зепюр Брутян, через год у них родился сын Микаэль. Сейчас они живут вместе с Тимофеем, а Агата иногда выкладывает трогательные видео с ним в соцсети.