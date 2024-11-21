Павел Прилучный показал на публику, как он проводит время с отобранным сыном

Posted 21 ноября, 01:28
Published 21 ноября, 01:28
Modified 21 ноября, 01:30
Updated 21 ноября, 01:30
Споры по поводу алиментов и детей между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце не утихают до сих пор. Бывшие супруги борются в суде за место проживания несовершеннолетних. Старший сын Тимофей с лета живет с отцом и не хочет видеть мать. Мальчик даже отписался от Агаты во всех соцсетях.
Прилучный практически каждый день демонстрирует прекрасную жизнь с сыном. Он показывает подписчикам, что мальчику хорошо с ним живется. Недавно он сводил его в барбершоп и прокатился на машине.
Актеры развелись еще четыре года назад. Мирного расхода у них не получилось. Спустя два года Павел женился на Зепюр Брутян, через год у них родился сын Микаэль. Сейчас они живут вместе с Тимофеем, а Агата иногда выкладывает трогательные видео с ним в соцсети.