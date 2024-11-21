Почему нельзя стричься 22 ноября и что нельзя делать на День Матроны Зимней

Posted 21 ноября, 14:02
Published 21 ноября, 14:02
Modified 21 ноября, 14:02
Updated 21 ноября, 14:02
Преподобная Матрона Константинопольская жила в V веке в Константинополе. Согласно преданиям, после заключения брака она осознала своё призвание к монашеству и покинула семью, чтобы посвятить себя Богу. Её аскетизм и духовные подвиги принесли ей славу среди верующих, а дар чудотворений сделал её известной далеко за пределами родного города. Она была игуменьей женского монастыря, и верующие часто обращались к ней за помощью и исцелением.
Святая Матрона Московская — одна из самых почитаемых русских святых. Она родилась незрячей в крестьянской семье в 1881 году и обладала уникальными дарами — с юного возраста предсказывала будущее и исцеляла больных. За её духовные подвиги и помощь людям Матрона Московская была причислена к лику святых в 1999 году, и сегодня её мощи покоятся в Покровском монастыре в Москве, куда верующие приходят с просьбами и молитвами.
На Руси день Матроны Зимней считался важной датой, связанной с наступлением зимы. В народе говорили: «На Матрёну зима на ноги встаёт», и ожидали резкого похолодания. Этот день также был временем для благотворительности: традиционно считалось, что, раздавая нуждающимся старые, но чистые вещи, человек защищает себя от несчастий и болезней. Хозяйки накануне тщательно перебирали свой гардероб, отдавая лишние или ненужные вещи бедным. Считалось, что передача ненужных вещей без стирки «отдаёт» вместе с ними личное счастье.
В этот день можно узнать о будущем зимнем и весеннем сезонах:
Согласно народным поверьям, в этот день существуют строгие запреты:
Считается, что люди, рождённые 22 ноября, обладают особыми талантами, щедростью и миролюбием. Эти качества вызывают уважение и любовь окружающих. Талисманом для них является рубин, камень, который оберегает от болезней и недобрых помыслов. Рубин рекомендуется носить под одеждой, не выставляя напоказ, чтобы сохранять личную энергетику и защиту.
Верующие верят, что Матрона Московская помогает в трудных ситуациях, и её мощи, находящиеся в Покровском монастыре, обладают целебной силой. Перед кончиной святая завещала людям приходить к ней на могилу и рассказывать о своих бедах, обещая помощь и поддержку.