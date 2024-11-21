Почему нельзя стричься 22 ноября и что нельзя делать на День Матроны Зимней

Преподобная Матрона Константинопольская жила в V веке в Константинополе. Согласно преданиям, после заключения брака она осознала своё призвание к монашеству и покинула семью, чтобы посвятить себя Богу. Её аскетизм и духовные подвиги принесли ей славу среди верующих, а дар чудотворений сделал её известной далеко за пределами родного города. Она была игуменьей женского монастыря, и верующие часто обращались к ней за помощью и исцелением.