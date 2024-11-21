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Posted 21 ноября, 14:02

Published 21 ноября, 14:02

Modified 21 ноября, 14:02

Updated 21 ноября, 14:02

Почему нельзя стричься 22 ноября и что нельзя делать на День Матроны Зимней

Почему нельзя стричься 22 ноября и что нельзя делать на День Матроны Зимней

21 ноября 2024, 14:02
Фото: 1MI.
22 ноября православные верующие чтят память двух святых с одинаковым именем — преподобной Матроны Константинопольской и блаженной Матроны Московской. Эта дата знаменует переходный период года, когда зима, по народным представлениям, окончательно «встает на ноги».

История праздника

Преподобная Матрона Константинопольская жила в V веке в Константинополе. Согласно преданиям, после заключения брака она осознала своё призвание к монашеству и покинула семью, чтобы посвятить себя Богу. Её аскетизм и духовные подвиги принесли ей славу среди верующих, а дар чудотворений сделал её известной далеко за пределами родного города. Она была игуменьей женского монастыря, и верующие часто обращались к ней за помощью и исцелением.

Святая Матрона Московская — одна из самых почитаемых русских святых. Она родилась незрячей в крестьянской семье в 1881 году и обладала уникальными дарами — с юного возраста предсказывала будущее и исцеляла больных. За её духовные подвиги и помощь людям Матрона Московская была причислена к лику святых в 1999 году, и сегодня её мощи покоятся в Покровском монастыре в Москве, куда верующие приходят с просьбами и молитвами.

Матрона МосковскаяМатрона Московская
Матрона Московская. Фото: Икона

Народные традиции и обычаи

На Руси день Матроны Зимней считался важной датой, связанной с наступлением зимы. В народе говорили: «На Матрёну зима на ноги встаёт», и ожидали резкого похолодания. Этот день также был временем для благотворительности: традиционно считалось, что, раздавая нуждающимся старые, но чистые вещи, человек защищает себя от несчастий и болезней. Хозяйки накануне тщательно перебирали свой гардероб, отдавая лишние или ненужные вещи бедным. Считалось, что передача ненужных вещей без стирки «отдаёт» вместе с ними личное счастье.

Народные приметы на 22 ноября

В этот день можно узнать о будущем зимнем и весеннем сезонах:

  • Иней на деревьях утром — к сильным морозам. Если на деревьях по утру лежит иней, то в ближайшие дни придут холодные морозы, а следующий год будет урожайным на овёс.
  • Дождь на Матрону Зимнюю — к хорошему урожаю пшеницы. Считалось, что дождь в этот день предвещает благополучный год для земледельцев.
  • Снегопад — к холодному и сырому маю. Если в день Матроны идёт снег, то весна может выдаться прохладной и дождливой.
  • Туман — к оттепели. Если над землёй поднимался туман, то это предвещало потепление.
  • Утки, плавающие в водоёмах — к продолжительному теплу. Если водоплавающие птицы не покинули водоёмы к этому дню, значит, зима задержится и настоящие холода начнутся позже.
Снегопад в этот день предвещает сырой майСнегопад в этот день предвещает сырой май
Снегопад в этот день предвещает сырой май. Фото: 1MI

Что можно делать в день Матроны Зимней

  1. Раздавать милостыню. В день Матроны Зимней следовало помогать бедным, раздавать им старые вещи, особенно зимние, но чистые, чтобы не потерять своё счастье.
  2. Провести день в кругу семьи. Этот день подходит для семейного уюта, молитвы и домашнего отдыха. По народному обычаю, проводить день дома в тишине считалось благоприятным.
  3. Обратиться с молитвой к святой Матроне Московской. В православной традиции люди обращаются к Матроне Московской за исцелением и помощью в трудных ситуациях, а также просят защиту для близких.
Проведите этот день с семьейПроведите этот день с семьей
Проведите этот день с семьей. Фото: Изображение Midjourney

Что нельзя делать 22 ноября

Согласно народным поверьям, в этот день существуют строгие запреты:

  • Запрещено стричь волосы. Стрижка 22 ноября может навлечь болезни, особенно опасным это считалось для пожилых людей, беременных и людей с ослабленным здоровьем.
  • Не следует оставлять старые вещи дома. Считается, что такие вещи могут притянуть прошлые проблемы. Их рекомендуется отдавать нуждающимся или выбрасывать.
  • Запрещено держать обиду на близких. День Матроны Зимней считается временем прощения. Нельзя оставлять разногласия на потом, наоборот, нужно мириться и отпускать обиды.
  • Не перегружаться работой. Люди верили, что чрезмерные физические и умственные нагрузки в этот день могут привести к финансовым трудностям и слабости.
Не ссорьтесь с близкимиНе ссорьтесь с близкими
Не ссорьтесь с близкими. Фото: Изображение Midjourney

Особые приметы для людей, рожденных 22 ноября

Считается, что люди, рождённые 22 ноября, обладают особыми талантами, щедростью и миролюбием. Эти качества вызывают уважение и любовь окружающих. Талисманом для них является рубин, камень, который оберегает от болезней и недобрых помыслов. Рубин рекомендуется носить под одеждой, не выставляя напоказ, чтобы сохранять личную энергетику и защиту.

Молитва и обращение к святой Матроне Московской

Верующие верят, что Матрона Московская помогает в трудных ситуациях, и её мощи, находящиеся в Покровском монастыре, обладают целебной силой. Перед кончиной святая завещала людям приходить к ней на могилу и рассказывать о своих бедах, обещая помощь и поддержку.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия
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