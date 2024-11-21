Подмосковная компания разработала 3D-принтер для печати зданий из бетона

«Есть возможность строить быстрее и дешевле. С другой стороны, принтер позволяет создавать дома и здания интересные с архитектурной точки зрения. К тому же мы сможем в ручном режиме менять теплоэффективность каждого здания в зависимости от региона, в котором это здание в дальнейшем будет располагаться», — отметил он.