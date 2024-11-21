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Posted 21 ноября, 10:48

Published 21 ноября, 10:48

Modified 21 ноября, 10:50

Updated 21 ноября, 10:50

Прокуратура закрыла незаконный реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков

21 ноября 2024, 10:48
В Самарской области прокуратура проверила центр реабилитации. Оказалось, что организация использует частный жилой дом для круглосуточного проживания в нем людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Таким образом, здание работало не по назначению.

Прокурор района внес представление руководителю организации, однако выполнять его собственники не спешили. Следующим этапом стало обращение в суд с требованием закрыть реабилитационный центр в жилом доме, пишет sovainfo.ru.

Иск удовлетворили в полном объеме. Сейчас деятельность организации в том здании прекращена, сообщили в прокуратуре Самарской области.

С другим сомнительным предпринимателем сейчас разбираются в Ижевске. Там нашли производство ядовитой незамерзайки. Суд установил, что трое мужчин без необходимых документов разливали и продавали жидкость на основе метилового спирта. Это вещество является ядовитым и опасным для человека.

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