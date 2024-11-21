Прокуратура закрыла незаконный реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков

С другим сомнительным предпринимателем сейчас разбираются в Ижевске. Там нашли производство ядовитой незамерзайки. Суд установил, что трое мужчин без необходимых документов разливали и продавали жидкость на основе метилового спирта. Это вещество является ядовитым и опасным для человека.