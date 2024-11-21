Прокуратура закрыла незаконный реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков

Posted 21 ноября, 10:48
Published 21 ноября, 10:48
Modified 21 ноября, 10:50
Updated 21 ноября, 10:50
Прокурор района внес представление руководителю организации, однако выполнять его собственники не спешили. Следующим этапом стало обращение в суд с требованием закрыть реабилитационный центр в жилом доме, пишет sovainfo.ru.
Иск удовлетворили в полном объеме. Сейчас деятельность организации в том здании прекращена, сообщили в прокуратуре Самарской области.
С другим сомнительным предпринимателем сейчас разбираются в Ижевске. Там нашли производство ядовитой незамерзайки. Суд установил, что трое мужчин без необходимых документов разливали и продавали жидкость на основе метилового спирта. Это вещество является ядовитым и опасным для человека.