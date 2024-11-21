Психолог Дугенцова: домашние животные не спасут от тяжелой депрессии и тревоги

Posted 21 ноября, 07:24
Published 21 ноября, 07:24
Modified 21 ноября, 07:26
Updated 21 ноября, 07:26
Психолог Дарья Дугенцова в беседе с «Ридусом» прокомментировала появление в российской столице новой услуги — хаски-терапии. По её словам, домашние животные помогают людям справиться с одиночеством и потерей близких, но от тяжелой депрессии и тревожного расстройства они не помогут.
Специалист пояснила, что, если человек любит животных, и у него нет на них аллергии, то общение с питомцами — это хорошо. Во время него выделяется гормон радости — эндорфин, и самочувствие улучшается. Также покупка питомца помогает пережить одиночество и утрату, но не спасет от хронического стресса. В подобных случаях, по словам Дугенцовой, необходима помощь квалифицированного специалиста.
Собеседница издания пояснила, что в рамках психотерапии прорабатываются конкретные проблемы, а не просто выделяются гормоны. Питомцы не способны задавать вопросы, которые могут дать пищу для размышлений и побудить человека работать над своим состоянием.