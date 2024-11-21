Психолог Дугенцова: домашние животные не спасут от тяжелой депрессии и тревоги

Специалист пояснила, что, если человек любит животных, и у него нет на них аллергии, то общение с питомцами — это хорошо. Во время него выделяется гормон радости — эндорфин, и самочувствие улучшается. Также покупка питомца помогает пережить одиночество и утрату, но не спасет от хронического стресса. В подобных случаях, по словам Дугенцовой, необходима помощь квалифицированного специалиста.