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Posted 21 ноября, 07:24

Published 21 ноября, 07:24

Modified 21 ноября, 07:26

Updated 21 ноября, 07:26

Психолог Дугенцова: домашние животные не спасут от тяжелой депрессии и тревоги

21 ноября 2024, 07:24
Специалист отметила, что во время общения с животными выделяется гормон радости, но задать вопросы, которые помогут решить более тяжелые проблемы, они не могут.

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с «Ридусом» прокомментировала появление в российской столице новой услуги — хаски-терапии. По её словам, домашние животные помогают людям справиться с одиночеством и потерей близких, но от тяжелой депрессии и тревожного расстройства они не помогут.

Специалист пояснила, что, если человек любит животных, и у него нет на них аллергии, то общение с питомцами — это хорошо. Во время него выделяется гормон радости — эндорфин, и самочувствие улучшается. Также покупка питомца помогает пережить одиночество и утрату, но не спасет от хронического стресса. В подобных случаях, по словам Дугенцовой, необходима помощь квалифицированного специалиста.

Собеседница издания пояснила, что в рамках психотерапии прорабатываются конкретные проблемы, а не просто выделяются гормоны. Питомцы не способны задавать вопросы, которые могут дать пищу для размышлений и побудить человека работать над своим состоянием.

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