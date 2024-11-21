Росгвардия напомнила россиянам о санкциях за незаконное владение оружием

«Нарушения делятся на грубые и негрубые. К первым относится, например, стрельба в населенных пунктах и местах, не отведенных для этого. Здесь предусмотрен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. К грубым также относятся нарушения условий хранения и учета оружия, его продажа и переделка. Здесь речь идет уже о лишении свободы со штрафами», — рассказал Фокин 360.ru.