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Posted 21 ноября, 06:30

Published 21 ноября, 06:30

Modified 21 ноября, 06:32

Updated 21 ноября, 06:32

Анисимова обязана выплатить деньги

С бывшего гендиректора «Экологии-Новосибирск» взыскали 10 млн

21 ноября 2024, 06:30
Фото: 1MI. Анисимова обязана выплатить деньги
Суд обязал выплачивать обвиняемую в мошенничестве Елену Анисимову компенсацию за убытки кредитору.

Лариса Анисимова являлась гендиректором мусорного регоператора «Экология-Новосибирск». Ее обвинили в 10 фактах мошенничества. По версии следствия, она заключала договоры по вывозу мусора, услуги оказывались, но не оплачивались.

Все деньги от абонентов шли в карман обвиняемой. Ущерб подсчитали: он достиг миллиарда рублей. Сама Анисимова вину отрицает.

Ранее суд не стал привлекать Ларису Анисимову к субсидиарной ответственности. Убытки желал взыскать один из кредиторов ООО «Эко-Лайн». Однако в ноябре дело пересмотрели и все же обязали выплачивать бывшую руководительницу 10 млн рублей долга.

Больше миллиарда ущерба насчитали в деле экс-директора «Экология-Новосибирск»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Арбитражный суд#Долги#Экология-Новосибирск#Лариса Анисимова#Убытки
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