С бывшего гендиректора «Экологии-Новосибирск» взыскали 10 млн

Ранее суд не стал привлекать Ларису Анисимову к субсидиарной ответственности. Убытки желал взыскать один из кредиторов ООО «Эко-Лайн». Однако в ноябре дело пересмотрели и все же обязали выплачивать бывшую руководительницу 10 млн рублей долга.