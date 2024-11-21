С бывшего гендиректора «Экологии-Новосибирск» взыскали 10 млн

Posted 21 ноября, 06:30
Published 21 ноября, 06:30
Modified 21 ноября, 06:32
Updated 21 ноября, 06:32
Лариса Анисимова являлась гендиректором мусорного регоператора «Экология-Новосибирск». Ее обвинили в 10 фактах мошенничества. По версии следствия, она заключала договоры по вывозу мусора, услуги оказывались, но не оплачивались.
Все деньги от абонентов шли в карман обвиняемой. Ущерб подсчитали: он достиг миллиарда рублей. Сама Анисимова вину отрицает.
Ранее суд не стал привлекать Ларису Анисимову к субсидиарной ответственности. Убытки желал взыскать один из кредиторов ООО «Эко-Лайн». Однако в ноябре дело пересмотрели и все же обязали выплачивать бывшую руководительницу 10 млн рублей долга.