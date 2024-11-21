Школьную столовую в Новосибирске назвали лучшей в России

Posted 21 ноября, 03:58
Published 21 ноября, 03:58
Modified 21 ноября, 04:00
Updated 21 ноября, 04:00
В России проводился конкурс лучших столовых среди школ. В числе лидеров оказалась столовая из Новосибирска. Она находится на Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе, а принадлежит школе №196.
Сначала проходил городской этап, где столовая выиграла 200 тысяч рублей, приготовив вкусную еду, а затем школа вышла на федеральный уровень. Образовательное учреждение кормила членов жюри борщом, пюре, рыбой, рисом и сладким пирогом, передают «Новосибирские новости».
В финале за первое место боролись 75 регионов. Новосибирской столовой удалось покорить сердце экспертов. Заняв одно из призовых мест, сибиряки выиграли миксер. Он пригодится в школе для уроков труда. Ранее стало известно, что детей мигрантов будут принимать в российские школы только при соблюдении ряда условий.