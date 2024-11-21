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Posted 21 ноября, 03:58

Published 21 ноября, 03:58

Modified 21 ноября, 04:00

Updated 21 ноября, 04:00

В школе вкусно кормят

Школьную столовую в Новосибирске назвали лучшей в России

21 ноября 2024, 03:58
Фото: 1MI. В школе вкусно кормят
Новосибирская столовая школы понравилась членам жюри в конкурсе других столовых по всей России.

В России проводился конкурс лучших столовых среди школ. В числе лидеров оказалась столовая из Новосибирска. Она находится на Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе, а принадлежит школе №196.

Сначала проходил городской этап, где столовая выиграла 200 тысяч рублей, приготовив вкусную еду, а затем школа вышла на федеральный уровень. Образовательное учреждение кормила членов жюри борщом, пюре, рыбой, рисом и сладким пирогом, передают «Новосибирские новости».

В финале за первое место боролись 75 регионов. Новосибирской столовой удалось покорить сердце экспертов. Заняв одно из призовых мест, сибиряки выиграли миксер. Он пригодится в школе для уроков труда. Ранее стало известно, что детей мигрантов будут принимать в российские школы только при соблюдении ряда условий.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Школа#Конкурс#Еда#Столовая
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