Школьную столовую в Новосибирске назвали лучшей в России

В финале за первое место боролись 75 регионов. Новосибирской столовой удалось покорить сердце экспертов. Заняв одно из призовых мест, сибиряки выиграли миксер. Он пригодится в школе для уроков труда. Ранее стало известно, что детей мигрантов будут принимать в российские школы только при соблюдении ряда условий.