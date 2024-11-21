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Posted 21 ноября, 18:39

Published 21 ноября, 18:39

Modified 9 декабря, 18:42

Updated 9 декабря, 18:42

СОГАЗ является страховщиком российского атомного ледокола «Чукотка»

СОГАЗ является страховщиком российского атомного ледокола «Чукотка»

21 ноября 2024, 18:39
Фото: СОГАЗ.
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СОГАЗ обеспечил страховой защитой строительство четвертого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка», торжественная церемония спуска на воду которого состоялась на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге.

Договор страхования покрывает гибель или повреждение строящегося ледокола и судового оборудования, а также гражданскую ответственность судостроительного завода перед третьими лицами при выполнении судостроительных работ. Срок действия страхового покрытия — до конца 2027 года, включая период постройки, испытаний и транспортировки судна к месту его сдачи заказчику строительства.

Свое название «Чукотка» судно получило в честь региона, прилегающего к Северному морскому пути. Судно заложили на заводе 16 декабря 2020 года. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Новое поколение ледоколов проекта 22220 оснащено двухреакторной ядерной энергетической установкой «РИТМ-200» мощностью 350 МВт.

На достроечной набережной завода, куда пришвартовали «Чукотку» после спуска, продолжатся работы по строительству ледокола и насыщению его секций оборудованием. Там же будут проводиться швартовные испытания судна.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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