Терапевт назвала три причины, по которым женщины с ожирением не могут иметь детей

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова в разговоре с Pravda.Ru поделилась своим мнением о распространении ожирения среди россиянок фертильного возраста.

Эксперт признала, что женское ожирение — это действительно серьёзная проблема, которую ВОЗ прогнозировала к 2030 году как мировую эпидемию. И люди, в том числе россияне, действительно к ней приближаются. Хотя COVID-19 на время отвлек внимание от этой медицинской проблемы, количество людей с ожирением действительно растет. Нельзя судить только по мегаполисам, таким как Москва и Санкт-Петербург, потому что если поехать в глубинку, то проблема станет очевидной на улицах небольших городов, считает терапевт. Белоусова заметила, что существует множество причин, по которым женщины с ожирением не могут иметь детей. Первое — социальные факторы играют важную роль в этом вопросе, поскольку таким женщинам сложнее найти себе пару. «Есть еще одна проблема: то, что у нас действительно снизился процент естественных беременностей и возрастает потихонечку процент беременностей от ЭКО. Так вот, ЭКО делают женщины, — по статистике, — имеющие нормальную массу тела. Потому что ЭКО — это решение женщины цивилизованной, с высоким уровнем интеллекта. Женщины с высоким уровнем интеллекта до ожирения себя редко доводят», — сказала Белоусова. Врач пояснила, что жировая ткань — это не просто прослойка между кожей и мышцами, а биологически активная ткань, в которой происходит множество биохимических и биологических процессов. Она накапливает жирорастворимые вредные вещества, что может привести к интоксикации организма. С другой стороны, жировая ткань вырабатывает эстрогены, половые гормоны. Но когда у женщины нарушается баланс между различными гормонами, включая эстрогены и прогестерон, жировая ткань может добавлять свои эстрогены, что приводит к гормональному дисбалансу. В результате женщина либо не может забеременеть, либо у неё возникают выкидыши на ранних сроках. Эксперт подчеркнула, что ожирение редко возникает без переедания и нарушения питания. «Ожирение никогда не бывает без переедания, без нарушения питания, его состава. Здесь либо чаще всего сегодня гиперуглеводистое питание, либо много углеводов и много жиров. У таких женщин даже фертильного возраста, молодого возраста мы можем обнаружить увеличение холестерина в анализах крови. А увеличение холестерина, пусть даже на копейку, приводит к тому, что женщина либо не беременеет, либо опять-таки возникают выкидыши на ранних сроках. Иногда даже женщина не замечает, что это была беременность, воспринимая как задержку менструации», — рассказала Белоусова. Гормональный дисбаланс, повышение уровня холестерина и социальные проблемы — это три фактора, которые действительно приводят к проблемам у женщин с ожирением, заключила врач.