Цены на сливочное масло в Новосибирске: где дешевле и чего ждать дальше

Posted 21 ноября, 06:31
Published 21 ноября, 06:31
Modified 21 ноября, 06:33
Updated 21 ноября, 06:33
Согласно данным Росстата, с 12 по 18 ноября 2024 года стоимость сливочного масла в России увеличилась на 1,4%, а с начала года рост составил уже 25,7%. Это ставит масло в ряд продуктов, которые подорожали больше всего. Причины роста связаны с несколькими факторами:
По данным Новосибирскстата, в начале года килограмм масла в регионе стоил 867 рублей, а на начало ноября — уже 1089 рублей. Только за октябрь прирост составил 13 рублей, и это не предел.
Общественные настроения тоже меняются. Согласно опросам фонда «Общественное мнение», 48% россиян заметили резкий рост цен на молочную продукцию в последние месяцы, и большинство из них обеспокоены такой динамикой.
Магазины предлагают широкий ассортимент масла в пачках от 100 до 330 грамм. В связи с этим широк диапазон цен. Также стоимость отличается в зависимости от магазина — продукцию можно купить по более высокой цене в крупных гипермаркетах.
В «Пятерочке» стоимость сливочного масла колеблется от 230 до 260 рублей за стандартную пачку весом 180 граммов с жирностью 82,5%. Если нужно больше, за упаковку в 330 граммов придется отдать уже 490 рублей. В пересчете на килограмм цена превышает тысячу рублей.
«Магнит» предлагает масло по похожим ценам, хотя есть варианты подешевле. Так, пачка в 180 граммов с жирностью 72,5% может стоить от 190 до 270 рублей, а в редких случаях — всего 110 рублей. Большая упаковка весом 340 граммов обойдется в 470 рублей. Килограмм масла здесь может стоить до 1500 рублей, особенно если выбирать премиальные марки.
Ассортимент в «Ярче» ограничен — масло представлено всего двумя видами. Одна из доступных пачек весом 180 граммов с жирностью 72,5% стоит 190 рублей. Магазин делает ставку на маргарин, поэтому найти здесь подходящий вариант для выпечки или завтрака может быть сложнее.
В «Ленте» выбор масла радует разнообразием, но не ценой. Пачка жирностью 82,5% весом 180 граммов стоит от 180 до 280 рублей при наличии карты магазина. А большая упаковка в 380 граммов обойдется примерно в 560 рублей.
Цены в онлайн-доставках оказываются заметно выше. Например, в «Самокате» пачка масла весом 150 или 180 граммов может стоить одинаково — около 290 рублей. Большая пачка на 330 граммов обходится в 535 рублей. «Яндекс.Лавка» предлагает еще меньший выбор: стандартная пачка весом 180 граммов стоит 280–300 рублей, а упаковка на 100 граммов — целых 190 рублей.
Многие новосибирцы ищут более доступные альтернативы в виде домашнего масла, которое продают частные фермеры. Такое масло обычно продают через чаты в мессенджерах или с помощью сервисов размещения объявлений.
Средняя стоимость, например, на «Авито» составляет 340–390 рублей за килограмм, что делает его заметно дешевле магазинного. При таких ценах пачка весом 200 граммов стоит всего 68–78 рублей. Однако есть и варианты дороже — за 700–750 рублей за килограмм, что эквивалентно 140 рублям за такую же упаковку. Даже в этом случае фермерское масло обходится выгоднее, а его качество нередко выше магазинного.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила добровольные соглашения с производителями в 21 регионе, направленные на стабилизацию цен. Однако эксперты уверены, что без увеличения собственного производства ситуацию не решить. Экономисты прогнозируют, что цены на масло будут расти и дальше.
«Глобально молоко, как нефть, стоит во всем мире одинаково. Нет такого, что молоко в России стоит дороже или дешевле, чем мировое. Потому что если оно будет стоить дешевле, все начнут делать масло, сухое молоко и вывозить отсюда на мировой рынок. Если оно будет стоить дороже, будет обратная тенденция. Все будут завозить масло, сухое молоко, и, опять же, цены выровняются. Я бы предположил, что со временем 100 рублей на полке за литровый пакет молока — это будет нормальная привычная цена», — отмечает директор завода «Талицкое молоко» Юрий Окунев.
Ожидается, что новые поставки сырья из Ирана и Турции могут сдержать рост цен, но их качество и объемы не способны заменить традиционных поставщиков.
Рост цен на масло, вероятно, замедлится к середине 2025 года, но резкого снижения ждать не стоит. Пока же остается лишь искать более выгодные варианты покупки, например, на фермерских рынках или в оптовых закупках.