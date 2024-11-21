Цены на сливочное масло в Новосибирске: где дешевле и чего ждать дальше

Средняя стоимость, например, на «Авито» составляет 340–390 рублей за килограмм, что делает его заметно дешевле магазинного. При таких ценах пачка весом 200 граммов стоит всего 68–78 рублей. Однако есть и варианты дороже — за 700–750 рублей за килограмм, что эквивалентно 140 рублям за такую же упаковку. Даже в этом случае фермерское масло обходится выгоднее, а его качество нередко выше магазинного.