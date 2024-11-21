Туристический налог введут в Бердске Новосибирской области

Туристический налог введут в Бердске. Сбор с туристов начнется с 1 января 2025 года. Об этом заявил мэр городка Роман Бурдин. Путешественники будут платить минимум 100 рублей при заселении в гостиницах, базах для отдыха, пансионатах и других туристических мест.