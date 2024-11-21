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Posted 21 ноября, 08:38

Published 21 ноября, 08:38

Modified 21 ноября, 08:40

Updated 21 ноября, 08:40

Даже в Бердске придется платить

Туристический налог введут в Бердске Новосибирской области

21 ноября 2024, 08:38
Фото: atas.info. Даже в Бердске придется платить
В Новосибирской области в городе-спутнике введут туристический налог, о чем стало известно после сессии горсовета Бердска.

Туристический налог введут в Бердске. Сбор с туристов начнется с 1 января 2025 года. Об этом заявил мэр городка Роман Бурдин. Путешественники будут платить минимум 100 рублей при заселении в гостиницах, базах для отдыха, пансионатах и других туристических мест.

Только за год с этой отрасли можно получить 3 млн рублей. Народные избранники предложили направить деньги на развитие туризма, благодаря чему привлекательность Бердска улучшится еще больше.

Однако жители Новосибирской области платить данный налог не будут. Также это не касается участников СВО, их семей, спортсменов и тренеров, приезжающих на соревнования.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Отдых#Туризм#Бердск#Деньги#Туристы#Отель#Налог
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