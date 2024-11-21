В Новосибирске дочь бойца СВО хотят выселить из купленной на «гробовые» квартиры

Семья Дениса Пойды попала под угрозу потери недвижимости, приобретенной на деньги после гибели участника СВО. Боец погиб в 2022 году. Спустя год его дочке купили квартиру в Новосибирске на деньги, положенные его близким за смерть главы семейства. В жилье сделали ремонт, купили мебель, а после мэрия решила признать сделку недействительной.