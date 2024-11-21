В Новосибирске дочь бойца СВО хотят выселить из купленной на «гробовые» квартиры

Posted 21 ноября, 06:01
Published 21 ноября, 06:01
Modified 21 ноября, 06:03
Updated 21 ноября, 06:03
Семья Дениса Пойды попала под угрозу потери недвижимости, приобретенной на деньги после гибели участника СВО. Боец погиб в 2022 году. Спустя год его дочке купили квартиру в Новосибирске на деньги, положенные его близким за смерть главы семейства. В жилье сделали ремонт, купили мебель, а после мэрия решила признать сделку недействительной.
По всем документам квартира была чистой, сделку официально одобрили компетентные органы. Однако позже администрация заявила, что недвижимость не была приватизирована прошлой хозяйкой, которая скончалась, пишет НГС. Семья военнослужащего об этом не знала.
Судебный спор решился не в пользу чиновников. Сделку признали добросовестной, но мэрия останавливаться не собирается, настаивая, что жилье принадлежит городу. Ранее губернатор поручил создать эффективную систему трудоустройства участников СВО.