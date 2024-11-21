В Новосибирске ХК «Сибирь» обвинил игрока «Динамо» в симуляции

Posted 21 ноября, 02:07
Published 21 ноября, 02:07
Modified 21 ноября, 02:09
Updated 21 ноября, 02:09
20 ноября в «Сибирь-Арене» прошел матч между новосибирской хоккейной командой «Сибирь» и московским «Динамо». После игры участника команды столичного клуба обвинили в симуляции.
Речь идет о нападающем Никите Буруянове. Про него сказали, что он «ныряет» (нырять на спортивном сленге значит падать — Прим.ред.). Буруянов сказал, что привык играть в хоккей по-мужски, а это был его личный ход, так как Мерфи его мог ударить, пишет «Чемпионат». После игры про команду нелестно охарактеризовали комментаторы.
Несмотря на тактику москвичей, им удалось одержать победу. Новосибирцы в домашнем матче проиграли со счетом 2:4. Сибири последнее время не удается завоевать победу.