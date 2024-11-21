В Новосибирске ХК «Сибирь» обвинил игрока «Динамо» в симуляции

Речь идет о нападающем Никите Буруянове. Про него сказали, что он «ныряет» (нырять на спортивном сленге значит падать — Прим.ред.). Буруянов сказал, что привык играть в хоккей по-мужски, а это был его личный ход, так как Мерфи его мог ударить, пишет «Чемпионат». После игры про команду нелестно охарактеризовали комментаторы.