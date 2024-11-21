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Posted 21 ноября, 02:07

Published 21 ноября, 02:07

Modified 21 ноября, 02:09

Updated 21 ноября, 02:09

Игру новосибирцы проиграли

В Новосибирске ХК «Сибирь» обвинил игрока «Динамо» в симуляции

21 ноября 2024, 02:07
Фото: atas.info. Игру новосибирцы проиграли
Игрок команды «Динамо» ответил на обвинения «Сибири» на симуляции во время игры в Новосибирске.

20 ноября в «Сибирь-Арене» прошел матч между новосибирской хоккейной командой «Сибирь» и московским «Динамо». После игры участника команды столичного клуба обвинили в симуляции.

Речь идет о нападающем Никите Буруянове. Про него сказали, что он «ныряет» (нырять на спортивном сленге значит падать — Прим.ред.). Буруянов сказал, что привык играть в хоккей по-мужски, а это был его личный ход, так как Мерфи его мог ударить, пишет «Чемпионат». После игры про команду нелестно охарактеризовали комментаторы.

Несмотря на тактику москвичей, им удалось одержать победу. Новосибирцы в домашнем матче проиграли со счетом 2:4. Сибири последнее время не удается завоевать победу.

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