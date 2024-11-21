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Posted 21 ноября, 13:39

Published 21 ноября, 13:39

Modified 21 ноября, 14:02

Updated 21 ноября, 14:02

В Новосибирске напали на девушку и заступившегося за нее таксиста

В Новосибирске напали на девушку и заступившегося за нее таксиста

21 ноября 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney. В Новосибирске напали на девушку и заступившегося за нее таксиста
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена потасовка, в которой очевидец заступился за девушку. Полиция разберется в произошедшем. По сообщению пресс-службы ГУМВД региона.

В Интернете распространилось видео с уличной дракой. На нем на девушку напал нетрезвый парень, а случайный очевидец, которым оказался водитель такси, попытался защитить ее.

Девушку сбили с ног, в это время таксист попытался ей помочь, но сзади на него напал другой мужчина. Между ними завязалась драка, а девушку унесли нападавшие.

Сообщается, что заявления в полицию по факту данного инцидента не поступало. Тем не менее, в правоохранительных органах заинтересовались данным инцидентом — сотрудники полиции установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что на трассе под Новосибирском обнаружили тело бизнесмена Пермякова.

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