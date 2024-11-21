В Новосибирске напали на девушку и заступившегося за нее таксиста

Posted 21 ноября, 13:39
Published 21 ноября, 13:39
Modified 21 ноября, 14:02
Updated 21 ноября, 14:02
В Интернете распространилось видео с уличной дракой. На нем на девушку напал нетрезвый парень, а случайный очевидец, которым оказался водитель такси, попытался защитить ее.
Девушку сбили с ног, в это время таксист попытался ей помочь, но сзади на него напал другой мужчина. Между ними завязалась драка, а девушку унесли нападавшие.
Сообщается, что заявления в полицию по факту данного инцидента не поступало. Тем не менее, в правоохранительных органах заинтересовались данным инцидентом — сотрудники полиции установят все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что на трассе под Новосибирском обнаружили тело бизнесмена Пермякова.