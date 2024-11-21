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Posted 21 ноября, 09:21

Published 21 ноября, 09:21

Modified 21 ноября, 09:23

Updated 21 ноября, 09:23

Отопления нет

В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления

21 ноября 2024, 09:21
Фото: 1MI. Отопления нет
Отопления снова нет на левобережье Новосибирска, о чем свидетельствуют данные портала «Мой Новосибирск».

Днем 21 ноября отключили теплоснабжение в Ленинском районе. По данным на 16 часов, тепла нет в 92 домах.

Большая часть отключений пришлась на улицу Тихвинская — 37 домов. Там устраняют дефект на теплотрассах. Отопление обещают включить до 20 часов сегодняшнего дня.

Также тепла нет в домах на улице Котовского — 16 отключений, Римского-Корсакова, Ватутина (10), Троллейной (3). Везде аварийные участки разные, как и причины.

Днем ранее тепло отключали в 200 домах Заельцовского района. Там прошли плановые работы. Без тепла люди сидели сутки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Тепло#Отопление#Коммунальная авария
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