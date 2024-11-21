В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления

Posted 21 ноября, 09:21
Published 21 ноября, 09:21
Modified 21 ноября, 09:23
Updated 21 ноября, 09:23
Днем 21 ноября отключили теплоснабжение в Ленинском районе. По данным на 16 часов, тепла нет в 92 домах.
Большая часть отключений пришлась на улицу Тихвинская — 37 домов. Там устраняют дефект на теплотрассах. Отопление обещают включить до 20 часов сегодняшнего дня.
Также тепла нет в домах на улице Котовского — 16 отключений, Римского-Корсакова, Ватутина (10), Троллейной (3). Везде аварийные участки разные, как и причины.
Днем ранее тепло отключали в 200 домах Заельцовского района. Там прошли плановые работы. Без тепла люди сидели сутки.