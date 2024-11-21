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Posted 21 ноября, 03:39

Published 21 ноября, 03:39

Modified 21 ноября, 03:41

Updated 21 ноября, 03:41

Везунчика можно поздравить

В Новосибирске пропал везучий миллионер

21 ноября 2024, 03:39
Фото: 1MI. Везунчика можно поздравить
Крупный выигрыш не спешит забирать житель Новосибирска, о чем рассказали в компании-организаторе лотереи.

Сибиряки покупают лотерейные билеты и не знают, что стали миллионерами. Таких счастливчиков по всей России уже 39 — и это только в 2024 году. Везунчик есть и в Новосибирской области.

По неизвестной причине он не желает забирать свой выигрыш. Он может стать обладателем миллиона рублей. Новосибирцев призвали проверить свои лотерейные билеты и забрать свои деньги. Это единственный способ найти богача.

Новосибирский дворник стал настоящим миллионером, купив лотерейный билет. Он испытал удачу и получил 24 млн рублей. Имя счастливчика — Константин Охременко. Мужчина два года покупал билетики и вот, нашел самый удачный.

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