В Новосибирске пропал везучий миллионер

Posted 21 ноября, 03:39
Published 21 ноября, 03:39
Modified 21 ноября, 03:41
Updated 21 ноября, 03:41
Сибиряки покупают лотерейные билеты и не знают, что стали миллионерами. Таких счастливчиков по всей России уже 39 — и это только в 2024 году. Везунчик есть и в Новосибирской области.
По неизвестной причине он не желает забирать свой выигрыш. Он может стать обладателем миллиона рублей. Новосибирцев призвали проверить свои лотерейные билеты и забрать свои деньги. Это единственный способ найти богача.
Новосибирский дворник стал настоящим миллионером, купив лотерейный билет. Он испытал удачу и получил 24 млн рублей. Имя счастливчика — Константин Охременко. Мужчина два года покупал билетики и вот, нашел самый удачный.