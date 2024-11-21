atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 11:35

Published 21 ноября, 11:35

Modified 21 ноября, 11:37

Updated 21 ноября, 11:37

Строительство домов в Новосибирске

В Новосибирске растет спрос на строительство домов

21 ноября 2024, 11:35
Фото: 1MI. Строительство домов в Новосибирске
Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Новосибирске демонстрирует стремительное развитие. Аналитики Авито Услуг отмечают значительное увеличение интереса жителей региона к проектированию, строительству и ремонту частных домов.

Рост спроса на услуги

По данным платформы, осенью 2024 года спрос на проектирование домов в Новосибирске вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество объявлений от мастеров, предоставляющих строительные услуги — на 65%.

В октябре 2024 года рынок строительных услуг в целом показал рост спроса на 4% по сравнению с октябрём 2023 года. Среди наиболее востребованных направлений: строительство лестниц (рост спроса на 28%) и сварка и ковка (65%).

С ростом популярности строительства собственных домов увеличивается и интерес к ремонтным услугам. Жители Новосибирска всё чаще обращаются к специалистам по ремонту загородных домов.

Наиболее востребованные направления в этом сегменте дизайн интерьеров (спрос вырос на 46%, обустройство вентиляции (рост на 77%). Также наблюдается рост интереса к услугам сантехников (+26%) и электриков (+11%). При этом предложение этих услуг увеличилось на 9% и 39% соответственно.

Факторы, способствующие росту

Эксперты отмечают, что развитие рынка ИЖС связано с несколькими ключевыми факторами:

  1. Льготная ипотека, которая делает строительство собственного дома доступнее для жителей региона.
  2. Повышенный интерес к комфортному жилью: жители предпочитают индивидуальные дома, которые позволяют учесть все потребности семьи.
  3. Развитие специализированных услуг, таких как сварка, дизайн интерьеров и вентиляция, что делает процесс строительства и обустройства дома более удобным.
«Рынок индивидуального строительства в Новосибирске продолжает динамично расти, чему способствует как льготная ипотека, так и желание жителей обустраивать комфортное жильё. На нашей платформе мы видим не только рост спроса на проектирование домов, но и увеличение интереса к специализированным услугам — от сварки и ковки до дизайна и вентиляции», — комментирует руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.

С учетом текущей динамики аналитики прогнозируют, что популярность индивидуального строительства и ремонта продолжит расти. Это создает благоприятные условия для развития рынка услуг, привлечения новых специалистов и повышения качества предоставляемых услуг.

В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления
Узнать подробнее
Читайте также:
По числу новостроек Новосибирск уступил Красноярску и ВолгоградуДинамика роста численности Новосибирска за 8 лет сократилась в 4 раза
#Общество#Новосибирск#Строительство#Услуги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика