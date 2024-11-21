В Новосибирске растет спрос на строительство домов

Posted 21 ноября, 11:35
Published 21 ноября, 11:35
Modified 21 ноября, 11:37
Updated 21 ноября, 11:37
По данным платформы, осенью 2024 года спрос на проектирование домов в Новосибирске вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество объявлений от мастеров, предоставляющих строительные услуги — на 65%.
В октябре 2024 года рынок строительных услуг в целом показал рост спроса на 4% по сравнению с октябрём 2023 года. Среди наиболее востребованных направлений: строительство лестниц (рост спроса на 28%) и сварка и ковка (65%).
С ростом популярности строительства собственных домов увеличивается и интерес к ремонтным услугам. Жители Новосибирска всё чаще обращаются к специалистам по ремонту загородных домов.
Наиболее востребованные направления в этом сегменте дизайн интерьеров (спрос вырос на 46%, обустройство вентиляции (рост на 77%). Также наблюдается рост интереса к услугам сантехников (+26%) и электриков (+11%). При этом предложение этих услуг увеличилось на 9% и 39% соответственно.
Эксперты отмечают, что развитие рынка ИЖС связано с несколькими ключевыми факторами:
«Рынок индивидуального строительства в Новосибирске продолжает динамично расти, чему способствует как льготная ипотека, так и желание жителей обустраивать комфортное жильё. На нашей платформе мы видим не только рост спроса на проектирование домов, но и увеличение интереса к специализированным услугам — от сварки и ковки до дизайна и вентиляции», — комментирует руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.
С учетом текущей динамики аналитики прогнозируют, что популярность индивидуального строительства и ремонта продолжит расти. Это создает благоприятные условия для развития рынка услуг, привлечения новых специалистов и повышения качества предоставляемых услуг.