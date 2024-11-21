В Новосибирске растет спрос на строительство домов

Наиболее востребованные направления в этом сегменте дизайн интерьеров (спрос вырос на 46%, обустройство вентиляции (рост на 77%). Также наблюдается рост интереса к услугам сантехников (+26%) и электриков (+11%). При этом предложение этих услуг увеличилось на 9% и 39% соответственно.